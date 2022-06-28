Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
478 29.4.2022 30.6.2022 1 ПРОДАВАЧ, БИЗНЕС УСЛУГИ Сливен средно
595 26.5.2022 26.7.2022 5 РАБОТНИК ОБРАБОТКА НА ТЪКАНИ Сливен средно
596 26.5.2022 26.7.2022 5 ОПЕРАТОР ТЪКАЧЕН СТАН Сливен средно
597 26.5.2022 26.7.2022 2 ЕЛЕКТРОКАРИСТ Сливен средно
598 01.6.2022 29.7.2022 5 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Созопол основно
599 01.6.2022 29.7.2022 5 КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА Созопол основно
600 01.6.2022 29.7.2022 4 ПОДДРЪЖКА/ЧИСТАЧ НА БАСЕЙН Сливен основно
601 26.5.2022 30.6.2022 2 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен основно
602 26.5.2022 26.7.2022 20 КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА ГЕРМАНИЯ основно
603 26.5.2022 26.7.2022 10 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
604 26.5.2022 30.6.2022 2 БАРМАН Сливен средно
605 26.5.2022 30.6.2022 3 ЛАБОРАНТ ТЪКАН Сливен средно
606 26.5.2022 30.6.2022 4 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ Сливен средно
607 26.5.2022 30.6.2022 8 ТЪКАЧ Сливен средно
608 26.5.2022 30.6.2022 5 ПРЕДАЧ Сливен средно
609 26.5.2022 30.6.2022 10 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСУКВАНЕ НА КОНЦИ И ПРЕЖДИ Сливен средно
610 26.5.2022 26.7.2022 5 ГОТВАЧ Сливен средно
611 26.5.2022 30.6.2022 4 НАСТРОЙЧИК ОПЕРАТОР ХОБЕЛ МАШИНИ Сливен средно
612 26.5.2022 30.6.2022 4 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР Сливен средно
613 26.5.2022 26.7.2022 8 СЕРВИТЬОР Сливен средно
615 26.5.2022 30.6.2022 2 БОРГВЕРГИСТ Сливен средно
616 26.5.2022 30.6.2022 6 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ Сливен средно
620 26.5.2022 26.7.2022 6 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно
621 26.5.2022 26.7.2022 6 ГОТВАЧ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ Сливен средно
631 30.5.2022 30.6.2022 1 КОФРАЖИСТ Сливен средно/основно
639 01.6.2022 30.6.2022 1 АВТОМЕХАНИК Сливен средно
641 01.6.2022 31.7.2022 2 КАСИЕР Сливен средно
642 01.6.2022 31.7.2022 2 ПЕКАР Сливен средно
645 01.6.2022 30.6.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно
645 01.6.2022 30.6.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно
648 02.6.2022 30.6.2022 5 ОПАКОВАЧ Сливен средно
649 03.6.2022 08.7.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно
650 03.6.2022 08.7.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно
651 03.6.2022 08.7.2022 2 ПАКЕТИРОВАЧ Сливен средно/основно
652 03.6.2022 30.6.2022 2 ПОМ. ГОТВАЧ Сливен средно/основно
654 09.6.2022 07.7.2022 2 КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА Сливен средно/основно
655 09.6.2022 07.7.2022 2 СЕРВИЗЕН ТЕХНИК Сливен средно
657 09.6.2022 30.7.2022 2 ШОФЬОР АВТОБУС Сливен средно
658 13.6.2022 11.7.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСОВАНЕ НА МЕТАЛ Сливен средно
662 09.6.2022 07.7.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно
670 10.6.2022 08.7.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно
672 10.6.2022 28.7.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно
673 10.6.2022 06.7.2022 3 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно
678 14.6.2022 15.7.2022 1 ШОФЬОР Т.Т. АВТОМОБИЛ Сливен средно
677 14.6.2022 15.7.2022 20 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
679 14.6.2022 15.7.2022 2 КАСИЕР Сливен средно
681 15.6.2022 22.7.2022 1 ТЕХНОЛОГ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ Сливен висше
682 15.6.2022 30.6.2022 1 ОРГАНИЗАТОР Сливен висше
684 15.6.2022 15.7.2022 5 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно
686 16.6.2022 15.7.2022 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЪРНО Сливен средно
687 17.6.2022 15.7.2022 7 ТАПИЦЕР Сливен средно
688 17.6.2022 15.7.2022 2 БОЯДЖИЯ,ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ Сливен средно/основно
689 20.6.2022 29.7.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно/основно
690 20.6.2022 22.7.2022 10 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО Сливен основно
693 21.6.2022 06.7.2022 1 УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Сливен висше
694 21.6.2022 06.7.2022 1 РЪКОВОДИТЕЛ КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ Сливен висше
695 21.6.2022 06.7.2022 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен средно/основно
694 21.6.2022 06.7.2022 1 РЪКОВОДИТЕЛ КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ Сливен висше
701 21.6.2022 04.7.2022 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Сливен средно
702 21.6.2022 04.7.2022 2 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Сливен средно
703 22.6.2022 30.6.2022 6 РАБОТНИК ЖИВОТНОВЪД Сливен начално
704 22.6.2022 30.6.2022 2 ПАЗАЧ- ПОРТИЕР Сливен средно/основно
705 22.6.2022 27.7.2022 2 СТРУГАР Сливен средно/основно
707 23.6.2022 29.7.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно
709 24.6.2022 29.7.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно/основно
710 24.6.2022 29.7.2022 2 МОНТАЖНИК ДОГРАМА Сливен средно/основно
714 27.6.2022 30.6.2022 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ с.Бяла средно
729 27.6.2022 29.6.2022 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР Сливен средно
730 27.6.2022 29.7.2022 1 ШОФЬОР- ПЛАСЬОР Сливен средно