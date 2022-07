05.07.2022 14:28 , Людмила Калъпчиева

Вторият самостоятелен сингъл на RIA носи името "The Way You Are" и е двуезичен – на български и на английски. Създаден е с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура", по програма „Музикални инициативи“. Музиката, текстът и аранжиментът са на RIA. Звукозаписът е дело на Искрен Искренов и студио „Винил“. Видеоклипът е на режисьорите Васил Стефанов и Стефка Николова. Запечатва цветни софийски кътчета и кадри с лондонски забележителности, включително пешеходната пътека на „Аби роуд“, на която някога са снимани Бийтълс.

Първият сингъл на младата певица – "Нашата мечта" покори всички престижни музикални класации в България. Задържа се 7 поредни седмици под №1 в БНР Топ 20. Достига първо място в класацията за най-излъчвани песни по БГ Радио "Нашите 10" и първо място в класацията на БНТ "Ново 10+2", където бе обявен за песен на месец Януари 2022 г..

Последва участие на RIA в един от безспорните хитове на 2022 г. - "Остани", съвместна песен с Мария Мутафчиева и Тони Димитрова.

Категоричната заявка за успех и бъдеще на музикалната сцена доведе до подкрепата на слушателите, номинация и награда за RIA в категорията БГ Дебют на 20-тите Годишни Музикални Награди на БГ Радио.