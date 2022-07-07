07.07.2022 09:21 , Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 24 минути | 5

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

595 26.5.2022 26.7.2022 5 РАБОТНИК ОБРАБОТКА НА ТЪКАНИ Сливен средно

596 26.5.2022 26.7.2022 5 ОПЕРАТОР ТЪКАЧЕН СТАН Сливен средно

597 26.5.2022 26.7.2022 2 ЕЛЕКТРОКАРИСТ Сливен средно

598 26.5.2022 29.7.2022 5 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Созопол основно

599 26.5.2022 29.7.2022 5 КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА Созопол основно

600 26.5.2022 29.7.2022 4 ПОДДРЪЖКА/ЧИСТАЧ НА БАСЕЙН Сливен основно

602 26.5.2022 26.7.2022 20 КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА ГЕРМАНИЯ основно

603 26.5.2022 26.7.2022 10 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно

609 26.5.2022 26.7.2022 9 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСУКВАНЕ НА КОНЦИ И ПРЕЖДИ Сливен средно

610 26.5.2022 26.7.2022 5 ГОТВАЧ Сливен средно

613 26.5.2022 26.7.2022 8 СЕРВИТЬОР Сливен средно

616 26.5.2022 26.7.2022 6 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ Сливен средно

620 26.5.2022 26.7.2022 6 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно

621 26.5.2022 26.7.2022 6 ГОТВАЧ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ Сливен средно

641 01.6.2022 31.7.2022 2 КАСИЕР Сливен средно

642 01.6.2022 31.7.2022 2 ПЕКАР Сливен средно

649 03.6.2022 08.7.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно

650 03.6.2022 08.7.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно

651 03.6.2022 08.7.2022 2 ПАКЕТИРОВАЧ Сливен средно/основно

654 09.6.2022 07.7.2022 2 КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА Сливен средно/основно

655 09.6.2022 07.7.2022 2 СЕРВИЗЕН ТЕХНИК Сливен средно

657 09.6.2022 30.7.2022 2 ШОФЬОР АВТОБУС Сливен средно

658 13.6.2022 11.7.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСОВАНЕ НА МЕТАЛ Сливен средно

662 09.6.2022 07.7.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно

670 10.6.2022 08.7.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

672 10.6.2022 28.7.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно

678 14.6.2022 15.7.2022 1 ШОФЬОР Т.Т. АВТОМОБИЛ Сливен средно

677 14.6.2022 15.7.2022 20 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно

679 14.6.2022 15.7.2022 2 КАСИЕР Сливен средно

681 15.6.2022 22.7.2022 1 ТЕХНОЛОГ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ Сливен висше

684 15.6.2022 15.7.2022 5 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

687 17.6.2022 15.7.2022 7 ТАПИЦЕР Сливен средно

688 17.6.2022 15.7.2022 2 БОЯДЖИЯ,ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ Сливен средно/основно

689 20.6.2022 29.7.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно/основно

690 20.6.2022 22.7.2022 10 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО Сливен основно

693 21.6.2022 06.7.2022 1 УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Сливен висше

705 22.6.2022 27.7.2022 2 СТРУГАР Сливен средно/основно

707 23.6.2022 29.7.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно

709 24.6.2022 29.7.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно/основно

710 24.6.2022 29.7.2022 2 МОНТАЖНИК ДОГРАМА Сливен средно/основно

730 27.6.2022 29.7.2022 1 ШОФЬОР- ПЛАСЬОР Сливен средно

735 28.6.2022 15.7.2022 2 ОХРАНИТЕЛ Сливен средно

736 29.6.2022 07.7.2022 1 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК с.Тополчане висше,психология

737 29.6.2022 07.7.2022 1 УЧИТЕЛ ЦОУД с.Тополчане висше

738 29.6.2022 07.7.2022 1 УЧИТЕЛ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА с.Тополчане висше

739 01.7.2022 15.7.2022 1 ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ Сливен средно

740 01.7.2022 29.7.2022 10 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА с. Сотиря начално

744 04.7.2022 29.7.2022 2 ОХРАНИТЕЛ с.Ковачево средно

746 04.7.2022 29.7.2022 1 ОПЕРАТОР ПО РЕМОНТ Сливен средно

751 05.7.2022 29.7.2022 2 ОПЕРАТОР БАНЦИГ Сливен средно/основно

752 05.7.2022 29.7.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

753 05.7.2022 29.7.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

754 05.7.2022 15.7.2022 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА Сливен висше

755 05.7.2022 05.8.2022 1 СТРУГАР Сливен средно

756 05.7.2022 15.7.2022 2 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен средно/основно

757 06.7.2022 29.7.2022 1 ОПЕРАТОР РЕКЛАМЕН МОНИТОРИНГ Сливен средно

758 06.7.2022 05.8.2022 2 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен основно/средно

759 06.7.2022 05.8.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР БЕТОН ПОМПА Ямбол средно