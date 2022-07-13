СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 13.07.2022

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
595 26.5.2022 26.7.2022 5 РАБОТНИК ОБРАБОТКА НА ТЪКАНИ Сливен средно
596 26.5.2022 26.7.2022 5 ОПЕРАТОР ТЪКАЧЕН СТАН Сливен средно
597 26.5.2022 26.7.2022 2 ЕЛЕКТРОКАРИСТ Сливен средно
598 26.5.2022 29.7.2022 5 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Созопол основно
599 26.5.2022 29.7.2022 5 КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА Созопол основно
600 26.5.2022 29.7.2022 4 ПОДДРЪЖКА/ЧИСТАЧ НА БАСЕЙН Сливен основно
602 26.5.2022 26.7.2022 20 КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА ГЕРМАНИЯ основно
603 26.5.2022 26.7.2022 10 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
609 26.5.2022 26.7.2022 9 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСУКВАНЕ НА КОНЦИ И ПРЕЖДИ Сливен средно
610 26.5.2022 26.7.2022 5 ГОТВАЧ Сливен средно
613 26.5.2022 26.7.2022 8 СЕРВИТЬОР Сливен средно
616 26.5.2022 26.7.2022 6 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ Сливен средно
620 26.5.2022 26.7.2022 6 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно
621 26.5.2022 26.7.2022 6 ГОТВАЧ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ Сливен средно
641 01.6.2022 31.7.2022 2 КАСИЕР Сливен средно
642 01.6.2022 31.7.2022 2 ПЕКАР Сливен средно
657 09.6.2022 30.7.2022 2 ШОФЬОР АВТОБУС Сливен средно
672 10.6.2022 28.7.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно
678 14.6.2022 15.7.2022 1 ШОФЬОР Т.Т. АВТОМОБИЛ Сливен средно
677 14.6.2022 15.7.2022 20 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
679 14.6.2022 15.7.2022 2 КАСИЕР Сливен средно
681 15.6.2022 22.7.2022 1 ТЕХНОЛОГ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ Сливен висше
684 15.6.2022 15.7.2022 5 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно
687 17.6.2022 15.7.2022 7 ТАПИЦЕР Сливен средно
688 17.6.2022 15.7.2022 2 БОЯДЖИЯ,ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ Сливен средно/основно
689 20.6.2022 29.7.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно/основно
690 20.6.2022 22.7.2022 10 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО Сливен основно
705 22.6.2022 27.7.2022 2 СТРУГАР Сливен средно/основно
707 23.6.2022 29.7.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно
709 24.6.2022 29.7.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно/основно
710 24.6.2022 29.7.2022 2 МОНТАЖНИК ДОГРАМА Сливен средно/основно
730 27.6.2022 29.7.2022 1 ШОФЬОР- ПЛАСЬОР Сливен средно
735 28.6.2022 15.7.2022 2 ОХРАНИТЕЛ Сливен средно
739 01.7.2022 15.7.2022 1 ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ Сливен средно
740 01.7.2022 29.7.2022 10 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА с. Сотиря начално
744 04.7.2022 29.7.2022 2 ОХРАНИТЕЛ с.Ковачево средно
746 04.7.2022 29.7.2022 1 ОПЕРАТОР ПО РЕМОНТ Сливен средно
751 05.7.2022 29.7.2022 2 ОПЕРАТОР БАНЦИГ Сливен средно/основно
752 05.7.2022 29.7.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно
753 05.7.2022 29.7.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно
754 05.7.2022 15.7.2022 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА Сливен висше
755 05.7.2022 05.8.2022 1 СТРУГАР Сливен средно
756 05.7.2022 15.7.2022 2 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен средно
757 06.7.2022 29.7.2022 1 ОПЕРАТОР РЕКЛАМЕН МОНИТОРИНГ Сливен средно
758 06.7.2022 05.8.2022 2 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен основно/средно
759 06.7.2022 05.8.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР БЕТОН ПОМПА Ямбол средно
761 07.7.2022 12.8.2022 5 КАСИЕР Сливен основно/средно
762 07.7.2022 12.8.2022 5 ОБСЛУЖВАЩ КУЛИНАРЕН ЩАНД Сливен основно/средно
763 07.7.2022 29.7.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Китен основно/средно
764 07.7.2022 29.7.2022 1 ГОТВАЧ Китен основно/средно
765 07.7.2022 29.7.2022 1 КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА Китен основно/средно
780 07.7.2022 29.7.2022 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ с. Пъдарево висше
783 08.7.2022 29.7.2022 1 АВТОМОНТЬОР Сливен средно
786 11.7.2022 29.8.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен основно/средно
787 11.7.2022 29.8.2022 2 КОФРАЖИСТ Сливен основно/средно
788 11.7.2022 29.8.2022 2 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен основно/средно
789 11.7.2022 29.7.2022 1 ТРАКТОРИСТ с.Малко Чочовени средно
790 11.7.2022 29.8.2022 1 РЕХАБИЛИТАТОР Сливен висше английски език визуално програмиране
791 12.7.2022 22.7.2022 1 СПЕЦИАЛИСТ ОБУЧЕНИЕ СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ Сливен висше
792 12.7.2022 22.7.2022 1 УЧИТЕЛ ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ Сливен висше
793 12.7.2022 22.7.2022 1 ХИГИЕНИСТ Сливен средно
794 12.7.2022 22.7.2022 1 ОХРАНИТЕЛ Сливен средно
795 12.7.2022 22.7.2022 1 УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА Сливен висше
796 12.7.2022 22.7.2022 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ Сливен висше
797 12.7.2022 15.7.2022 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше
798 13.7.2022 31.8.2022 1 АВТОМЕХАНИК Сливен средно
799 13.7.2022 20.7.2022 1 УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА Сливен висше
800 13.7.2022 20.7.2022 1 УЧИТЕЛ ПО РУСКИ ЕЗИК Сливен висше руски език