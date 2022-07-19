Криминална хроника Ямбол - 19.07.2022 г.

19.07.2022 14:48 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | България | преди 31 минути | 29

Информационен бюлетин 19.07.2022 г.

В РУ-Стралджа е образувано бързо производство за незаконно присъединяване към водопреносната мрежа. Вчера в село Поляна, при проверка в частен имот е установено неправомерно присъединяване към тръбопровод на водопреносна мрежа, с което са създадени условия за непълно отчитане на потребената вода. Работата по случая продължава.

Служители от ОДМВР-Ямбол са установили лек автомобил с чужди регистрационни табели. На 18 юли на ул. „Парчевич“ при проверка на „Рено-Канго“, управляван от 44-годишен мъж е установено, че на автомобила са поставени регистрационни табели на друго МПС. На място са извършени процесуално-следствени действия от оперативна дежурна група. Работата по случая продължава рамките на образуваното досъдебно производство.