СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 22.07.2022

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
616 26.5.2022 26.7.2022 6 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ Сливен средно
620 26.5.2022 26.7.2022 6 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно
621 26.5.2022 26.7.2022 6 ГОТВАЧ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ Сливен средно
641 01.6.2022 31.7.2022 2 КАСИЕР Сливен средно
642 01.6.2022 31.7.2022 1 ПЕКАР Сливен средно
657 09.6.2022 30.7.2022 2 ШОФЬОР АВТОБУС Сливен средно
672 10.6.2022 28.7.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно
681 15.6.2022 22.7.2022 1 ТЕХНОЛОГ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ Сливен висше
689 20.6.2022 29.7.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно/основно
690 20.6.2022 22.7.2022 10 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО Сливен основно
705 22.6.2022 27.7.2022 2 СТРУГАР Сливен средно/основно
707 23.6.2022 29.7.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно
709 24.6.2022 29.7.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно/основно
710 24.6.2022 29.7.2022 2 МОНТАЖНИК ДОГРАМА Сливен средно/основно
730 27.6.2022 29.7.2022 1 ШОФЬОР- ПЛАСЬОР Сливен средно
740 01.7.2022 29.7.2022 10 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА с. Сотиря начално
744 04.7.2022 29.7.2022 2 ОХРАНИТЕЛ с.Ковачево средно
746 04.7.2022 29.7.2022 1 ОПЕРАТОР ПО РЕМОНТ Сливен средно
751 05.7.2022 29.7.2022 2 ОПЕРАТОР БАНЦИГ Сливен средно/основно
752 05.7.2022 29.7.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно
753 05.7.2022 29.7.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно
755 05.7.2022 05.8.2022 1 СТРУГАР Сливен средно
757 06.7.2022 29.7.2022 1 ОПЕРАТОР РЕКЛАМЕН МОНИТОРИНГ Сливен средно
758 06.7.2022 05.8.2022 2 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен основно/средно
759 06.7.2022 05.8.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР БЕТОН ПОМПА Ямбол средно
761 07.7.2022 12.8.2022 5 КАСИЕР Сливен основно/средно
762 07.7.2022 12.8.2022 5 ОБСЛУЖВАЩ КУЛИНАРЕН ЩАНД Сливен основно/средно
763 07.7.2022 29.7.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Китен основно/средно
764 07.7.2022 29.7.2022 1 ГОТВАЧ Китен основно/средно
765 07.7.2022 29.7.2022 1 КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА Китен основно/средно
780 07.7.2022 29.7.2022 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ с. Пъдарево висше
783 08.7.2022 29.7.2022 1 АВТОМОНТЬОР Сливен средно
786 11.7.2022 29.8.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен основно/средно
787 11.7.2022 29.8.2022 2 КОФРАЖИСТ Сливен основно/средно
788 11.7.2022 29.8.2022 2 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен основно/средно
789 11.7.2022 29.7.2022 1 ТРАКТОРИСТ с.Малко Чочовени средно
790 11.7.2022 29.8.2022 1 РЕХАБИЛИТАТОР Сливен висше английски език визуално програмиране
791 12.7.2022 22.7.2022 1 СПЕЦИАЛИСТ ОБУЧЕНИЕ СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ Сливен висше
792 12.7.2022 22.7.2022 1 УЧИТЕЛ ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ Сливен висше
793 12.7.2022 22.7.2022 1 ХИГИЕНИСТ Сливен средно
794 12.7.2022 22.7.2022 1 ОХРАНИТЕЛ Сливен средно
795 12.7.2022 22.7.2022 1 УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА Сливен висше
796 12.7.2022 22.7.2022 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ Сливен висше
798 13.7.2022 31.8.2022 1 АВТОМЕХАНИК Сливен средно
802 14.7.2022 12.8.2022 1 СТРУГАР Сливен средно
803 14.7.2022 12.8.2022 1 ШОФЬОР, СЪЧЛЕНЕН АВТОБУС Сливен средно
806 15.7.2022 12.8.2022 1 ЛАБОРАНТ Сливен средно
807 19.7.2022 29.7.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно
808 19.7.2022 29.7.2022 1 ПОЧИСТВАЧ, МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ/ИЗДЕЛИЯ Сливен средно
811 19.7.2022 22.7.2022 1 ГОТВАЧ с. Бяла средно