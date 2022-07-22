СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 22.07.2022

22.07.2022 08:51 , Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 час | 43

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

616 26.5.2022 26.7.2022 6 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ Сливен средно

620 26.5.2022 26.7.2022 6 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно

621 26.5.2022 26.7.2022 6 ГОТВАЧ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ Сливен средно

641 01.6.2022 31.7.2022 2 КАСИЕР Сливен средно

642 01.6.2022 31.7.2022 1 ПЕКАР Сливен средно

657 09.6.2022 30.7.2022 2 ШОФЬОР АВТОБУС Сливен средно

672 10.6.2022 28.7.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно

681 15.6.2022 22.7.2022 1 ТЕХНОЛОГ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ Сливен висше

689 20.6.2022 29.7.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно/основно

690 20.6.2022 22.7.2022 10 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО Сливен основно

705 22.6.2022 27.7.2022 2 СТРУГАР Сливен средно/основно

707 23.6.2022 29.7.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно

709 24.6.2022 29.7.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно/основно

710 24.6.2022 29.7.2022 2 МОНТАЖНИК ДОГРАМА Сливен средно/основно

730 27.6.2022 29.7.2022 1 ШОФЬОР- ПЛАСЬОР Сливен средно

740 01.7.2022 29.7.2022 10 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА с. Сотиря начално

744 04.7.2022 29.7.2022 2 ОХРАНИТЕЛ с.Ковачево средно

746 04.7.2022 29.7.2022 1 ОПЕРАТОР ПО РЕМОНТ Сливен средно

751 05.7.2022 29.7.2022 2 ОПЕРАТОР БАНЦИГ Сливен средно/основно

752 05.7.2022 29.7.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

753 05.7.2022 29.7.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

755 05.7.2022 05.8.2022 1 СТРУГАР Сливен средно

757 06.7.2022 29.7.2022 1 ОПЕРАТОР РЕКЛАМЕН МОНИТОРИНГ Сливен средно

758 06.7.2022 05.8.2022 2 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен основно/средно

759 06.7.2022 05.8.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР БЕТОН ПОМПА Ямбол средно

761 07.7.2022 12.8.2022 5 КАСИЕР Сливен основно/средно

762 07.7.2022 12.8.2022 5 ОБСЛУЖВАЩ КУЛИНАРЕН ЩАНД Сливен основно/средно

763 07.7.2022 29.7.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Китен основно/средно

764 07.7.2022 29.7.2022 1 ГОТВАЧ Китен основно/средно

765 07.7.2022 29.7.2022 1 КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА Китен основно/средно

780 07.7.2022 29.7.2022 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ с. Пъдарево висше

783 08.7.2022 29.7.2022 1 АВТОМОНТЬОР Сливен средно

786 11.7.2022 29.8.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен основно/средно

787 11.7.2022 29.8.2022 2 КОФРАЖИСТ Сливен основно/средно

788 11.7.2022 29.8.2022 2 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен основно/средно

789 11.7.2022 29.7.2022 1 ТРАКТОРИСТ с.Малко Чочовени средно

790 11.7.2022 29.8.2022 1 РЕХАБИЛИТАТОР Сливен висше английски език визуално програмиране

791 12.7.2022 22.7.2022 1 СПЕЦИАЛИСТ ОБУЧЕНИЕ СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ Сливен висше

792 12.7.2022 22.7.2022 1 УЧИТЕЛ ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ Сливен висше

793 12.7.2022 22.7.2022 1 ХИГИЕНИСТ Сливен средно

794 12.7.2022 22.7.2022 1 ОХРАНИТЕЛ Сливен средно

795 12.7.2022 22.7.2022 1 УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА Сливен висше

796 12.7.2022 22.7.2022 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ Сливен висше

798 13.7.2022 31.8.2022 1 АВТОМЕХАНИК Сливен средно

802 14.7.2022 12.8.2022 1 СТРУГАР Сливен средно

803 14.7.2022 12.8.2022 1 ШОФЬОР, СЪЧЛЕНЕН АВТОБУС Сливен средно

806 15.7.2022 12.8.2022 1 ЛАБОРАНТ Сливен средно

807 19.7.2022 29.7.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно

808 19.7.2022 29.7.2022 1 ПОЧИСТВАЧ, МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ/ИЗДЕЛИЯ Сливен средно

811 19.7.2022 22.7.2022 1 ГОТВАЧ с. Бяла средно