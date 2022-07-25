СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 25.07.2022

25.07.2022 10:00 , Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 час | 35

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

209/ДБТ-Сливен 616 26.5.2022 26.7.2022 6 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ Сливен средно

209/ДБТ-Сливен 620 26.5.2022 26.7.2022 6 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно

209/ДБТ-Сливен 621 26.5.2022 26.7.2022 6 ГОТВАЧ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ Сливен средно

209/ДБТ-Сливен 641 01.6.2022 31.7.2022 2 КАСИЕР Сливен средно

209/ДБТ-Сливен 642 01.6.2022 31.7.2022 1 ПЕКАР Сливен средно

209/ДБТ-Сливен 657 09.6.2022 30.7.2022 2 ШОФЬОР АВТОБУС Сливен средно

209/ДБТ-Сливен 672 10.6.2022 28.7.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно

209/ДБТ-Сливен 689 20.6.2022 29.7.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно/основно

209/ДБТ-Сливен 705 22.6.2022 27.7.2022 2 СТРУГАР Сливен средно/основно

209/ДБТ-Сливен 707 23.6.2022 29.7.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно

209/ДБТ-Сливен 709 24.6.2022 29.7.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно/основно

209/ДБТ-Сливен 710 24.6.2022 29.7.2022 2 МОНТАЖНИК ДОГРАМА Сливен средно/основно

209/ДБТ-Сливен 730 27.6.2022 29.7.2022 1 ШОФЬОР- ПЛАСЬОР Сливен средно

209/ДБТ-Сливен 740 01.7.2022 29.7.2022 10 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА с. Сотиря начално

209/ДБТ-Сливен 744 04.7.2022 29.7.2022 2 ОХРАНИТЕЛ с.Ковачево средно

209/ДБТ-Сливен 746 04.7.2022 29.7.2022 1 ОПЕРАТОР ПО РЕМОНТ Сливен средно

209/ДБТ-Сливен 751 05.7.2022 29.7.2022 2 ОПЕРАТОР БАНЦИГ Сливен средно/основно

209/ДБТ-Сливен 752 05.7.2022 29.7.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

209/ДБТ-Сливен 753 05.7.2022 29.7.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

209/ДБТ-Сливен 755 05.7.2022 05.8.2022 1 СТРУГАР Сливен средно

209/ДБТ-Сливен 757 06.7.2022 29.7.2022 1 ОПЕРАТОР РЕКЛАМЕН МОНИТОРИНГ Сливен средно

209/ДБТ-Сливен 758 06.7.2022 05.8.2022 2 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен основно/средно

209/ДБТ-Сливен 759 06.7.2022 05.8.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР БЕТОН ПОМПА Ямбол средно

209/ДБТ-Сливен 761 07.7.2022 12.8.2022 5 КАСИЕР Сливен основно/средно

209/ДБТ-Сливен 762 07.7.2022 12.8.2022 5 ОБСЛУЖВАЩ КУЛИНАРЕН ЩАНД Сливен основно/средно

209/ДБТ-Сливен 763 07.7.2022 29.7.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Китен основно/средно

209/ДБТ-Сливен 764 07.7.2022 29.7.2022 1 ГОТВАЧ Китен основно/средно

209/ДБТ-Сливен 765 07.7.2022 29.7.2022 1 КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА Китен основно/средно

209/ДБТ-Сливен 780 07.7.2022 29.7.2022 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ с. Пъдарево висше

209/ДБТ-Сливен 783 08.7.2022 29.7.2022 1 АВТОМОНТЬОР Сливен средно

209/ДБТ-Сливен 786 11.7.2022 29.8.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен основно/средно

209/ДБТ-Сливен 787 11.7.2022 29.8.2022 2 КОФРАЖИСТ Сливен основно/средно

209/ДБТ-Сливен 788 11.7.2022 29.8.2022 2 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен основно/средно

209/ДБТ-Сливен 789 11.7.2022 29.7.2022 1 ТРАКТОРИСТ с.Малко Чочовени средно

209/ДБТ-Сливен 790 11.7.2022 29.8.2022 1 РЕХАБИЛИТАТОР Сливен висше английски език визуално програмиране

209/ДБТ-Сливен 798 13.7.2022 31.8.2022 1 АВТОМЕХАНИК Сливен средно

209/ДБТ-Сливен 802 14.7.2022 12.8.2022 1 СТРУГАР Сливен средно

209/ДБТ-Сливен 803 14.7.2022 12.8.2022 1 ШОФЬОР, СЪЧЛЕНЕН АВТОБУС Сливен средно

209/ДБТ-Сливен 806 15.7.2022 12.8.2022 1 ЛАБОРАНТ Сливен средно

209/ДБТ-Сливен 807 19.7.2022 29.7.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно

209/ДБТ-Сливен 808 19.7.2022 29.7.2022 1 ПОЧИСТВАЧ, МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ/ИЗДЕЛИЯ Сливен средно

209/ДБТ-Сливен 813 22.7.2022 15.8.2022 1 СОРТИРОВАЧ, ПОЩА Сливен средно работа с компютър

209/ДБТ-Сливен 815 22.7.2022 29.7.2022 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен средно

209/ДБТ-Сливен 816 22.7.2022 29.7.2022 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК Сливен висше работа с компютър