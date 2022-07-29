СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 29.07.2022

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
641 01.6.2022 31.7.2022 2 КАСИЕР Сливен средно
642 01.6.2022 31.7.2022 1 ПЕКАР Сливен средно
657 09.6.2022 30.7.2022 2 ШОФЬОР АВТОБУС Сливен средно
672 10.6.2022 28.7.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно
689 20.6.2022 29.7.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно/основно
707 23.6.2022 29.7.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно
709 24.6.2022 29.7.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно/основно
710 24.6.2022 29.7.2022 2 МОНТАЖНИК ДОГРАМА Сливен средно/основно
730 27.6.2022 29.7.2022 1 ШОФЬОР- ПЛАСЬОР Сливен средно
744 04.7.2022 29.7.2022 2 ОХРАНИТЕЛ с.Ковачево средно
746 04.7.2022 29.7.2022 1 ОПЕРАТОР ПО РЕМОНТ Сливен средно
751 05.7.2022 29.7.2022 2 ОПЕРАТОР БАНЦИГ Сливен средно/основно
752 05.7.2022 29.7.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно
753 05.7.2022 29.7.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно
755 05.7.2022 05.8.2022 1 СТРУГАР Сливен средно
758 06.7.2022 05.8.2022 2 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен основно/средно
759 06.7.2022 05.8.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР БЕТОН ПОМПА Ямбол средно
761 07.7.2022 12.8.2022 5 КАСИЕР Сливен основно/средно
762 07.7.2022 12.8.2022 5 ОБСЛУЖВАЩ КУЛИНАРЕН ЩАНД Сливен основно/средно
763 07.7.2022 29.7.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Китен основно/средно
780 07.7.2022 29.7.2022 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ с. Пъдарево висше
783 08.7.2022 29.7.2022 1 АВТОМОНТЬОР Сливен средно
786 11.7.2022 29.8.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен основно/средно
787 11.7.2022 29.8.2022 2 КОФРАЖИСТ Сливен основно/средно
788 11.7.2022 29.8.2022 2 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен основно/средно
789 11.7.2022 29.7.2022 1 ТРАКТОРИСТ с.Малко Чочовени средно
790 11.7.2022 29.8.2022 1 РЕХАБИЛИТАТОР Сливен висше английски език визуално програмиране
798 13.7.2022 31.8.2022 1 АВТОМЕХАНИК Сливен средно
802 14.7.2022 12.8.2022 1 СТРУГАР Сливен средно
803 14.7.2022 12.8.2022 1 ШОФЬОР, СЪЧЛЕНЕН АВТОБУС Сливен средно
806 15.7.2022 12.8.2022 1 ЛАБОРАНТ Сливен средно
807 19.7.2022 30.8.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно
808 19.7.2022 30.8.2022 1 ПОЧИСТВАЧ, МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ/ИЗДЕЛИЯ Сливен средно
813 22.7.2022 15.8.2022 1 СОРТИРОВАЧ, ПОЩА Сливен средно работа с компютър
817 25.7.2022 31.8.2022 4 ШИВАЧ Сливен средно
819 26.7.2022 31.8.2022 2 РАБОТНИК ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ Сливен основно
820 26.7.2022 10.8.2022 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше
821 27.7.2022 31.8.2022 5 РАБОТНИК ПРОИЗВОДЕЛ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ Сливен основно
822 28.7.2022 31.8.2022 2 ШОФЬОР МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ Сливен основно/средно