СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 29.07.2022

29.07.2022 09:21 , Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 48 минути | 29

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

641 01.6.2022 31.7.2022 2 КАСИЕР Сливен средно

642 01.6.2022 31.7.2022 1 ПЕКАР Сливен средно

657 09.6.2022 30.7.2022 2 ШОФЬОР АВТОБУС Сливен средно

672 10.6.2022 28.7.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно

689 20.6.2022 29.7.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно/основно

707 23.6.2022 29.7.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно

709 24.6.2022 29.7.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно/основно

710 24.6.2022 29.7.2022 2 МОНТАЖНИК ДОГРАМА Сливен средно/основно

730 27.6.2022 29.7.2022 1 ШОФЬОР- ПЛАСЬОР Сливен средно

744 04.7.2022 29.7.2022 2 ОХРАНИТЕЛ с.Ковачево средно

746 04.7.2022 29.7.2022 1 ОПЕРАТОР ПО РЕМОНТ Сливен средно

751 05.7.2022 29.7.2022 2 ОПЕРАТОР БАНЦИГ Сливен средно/основно

752 05.7.2022 29.7.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

753 05.7.2022 29.7.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

755 05.7.2022 05.8.2022 1 СТРУГАР Сливен средно

758 06.7.2022 05.8.2022 2 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен основно/средно

759 06.7.2022 05.8.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР БЕТОН ПОМПА Ямбол средно

761 07.7.2022 12.8.2022 5 КАСИЕР Сливен основно/средно

762 07.7.2022 12.8.2022 5 ОБСЛУЖВАЩ КУЛИНАРЕН ЩАНД Сливен основно/средно

763 07.7.2022 29.7.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Китен основно/средно

780 07.7.2022 29.7.2022 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ с. Пъдарево висше

783 08.7.2022 29.7.2022 1 АВТОМОНТЬОР Сливен средно

786 11.7.2022 29.8.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен основно/средно

787 11.7.2022 29.8.2022 2 КОФРАЖИСТ Сливен основно/средно

788 11.7.2022 29.8.2022 2 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен основно/средно

789 11.7.2022 29.7.2022 1 ТРАКТОРИСТ с.Малко Чочовени средно

790 11.7.2022 29.8.2022 1 РЕХАБИЛИТАТОР Сливен висше английски език визуално програмиране

798 13.7.2022 31.8.2022 1 АВТОМЕХАНИК Сливен средно

802 14.7.2022 12.8.2022 1 СТРУГАР Сливен средно

803 14.7.2022 12.8.2022 1 ШОФЬОР, СЪЧЛЕНЕН АВТОБУС Сливен средно

806 15.7.2022 12.8.2022 1 ЛАБОРАНТ Сливен средно

807 19.7.2022 30.8.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно

808 19.7.2022 30.8.2022 1 ПОЧИСТВАЧ, МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ/ИЗДЕЛИЯ Сливен средно

813 22.7.2022 15.8.2022 1 СОРТИРОВАЧ, ПОЩА Сливен средно работа с компютър

817 25.7.2022 31.8.2022 4 ШИВАЧ Сливен средно

819 26.7.2022 31.8.2022 2 РАБОТНИК ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ Сливен основно

820 26.7.2022 10.8.2022 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше

821 27.7.2022 31.8.2022 5 РАБОТНИК ПРОИЗВОДЕЛ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ Сливен основно

822 28.7.2022 31.8.2022 2 ШОФЬОР МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ Сливен основно/средно