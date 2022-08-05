Криминална хроника Ямбол - 05.08.2022 г.

Информационен бюлетин 05.08.2022 г.
През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОД МВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.
, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | България | преди около 1 час | 54
Информационен бюлетин 05.08.2022 г.
През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОД МВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет