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Криминална хроника Ямбол - 05.08.2022 г.

, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | България | преди около 1 час | 54

Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 05.08.2022 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОД МВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.

ОД-МВР-Ямбол

Снимка: Интернет