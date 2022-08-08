СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 08.08.2022

08.08.2022 09:18 , Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 час | 39

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

649 03.6.2022 12.8.2022 1 ШЛОСЕР Сливен средно

650 03.6.2022 12.8.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно

688 17.6.2022 12.8.2022 1 БОЯДЖИЯ ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ Сливен средно

746 04.7.2022 31.8.2022 1 ОПЕРАТОР ПО РЕМОНТ ПО ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННА ТЕХНИКА Сливен средно

786 11.7.2022 29.8.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен основно/средно

787 11.7.2022 29.8.2022 2 КОФРАЖИСТ Сливен основно/средно

788 11.7.2022 29.8.2022 2 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен основно/средно

790 11.7.2022 29.8.2022 1 РЕХАБИЛИТАТОР Сливен висше английски език визуално програмиране

798 13.7.2022 31.8.2022 1 АВТОМЕХАНИК Сливен средно

802 14.7.2022 12.8.2022 1 СТРУГАР Сливен средно

803 14.7.2022 12.8.2022 1 ШОФЬОР, СЪЧЛЕНЕН АВТОБУС Сливен средно

806 15.7.2022 12.8.2022 1 ЛАБОРАНТ Сливен средно

807 19.7.2022 30.8.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно

808 19.7.2022 30.8.2022 1 ПОЧИСТВАЧ, МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ/ИЗДЕЛИЯ Сливен средно

813 22.7.2022 15.8.2022 1 СОРТИРОВАЧ, ПОЩА Сливен средно работа с компютър

817 25.7.2022 31.8.2022 4 ШИВАЧ Сливен средно

819 26.7.2022 31.8.2022 2 РАБОТНИК ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ Сливен основно

820 26.7.2022 10.8.2022 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше

821 27.7.2022 31.8.2022 5 РАБОТНИК ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ Сливен основно

822 28.7.2022 31.8.2022 2 ШОФЬОР МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ Сливен основно/средно

823 29.7.2022 31.8.2022 3 РАБОТНИК МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ Сливен основно/средно

824 01.8.2022 15.8.2022 1 ТЕХНИК -МЕХАНИК, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ Сливен средно

824 01.8.2022 31.8.2022 1 МОНТЬОР-МЕХАНИК ПО СПЕЦИАЛНО ВЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИКА Сливен средно

825 01.8.2022 31.8.2022 1 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно, КАТ. СЕ

827 02.8.2022 31.8.2022 1 ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА Сливен средно

829 02.8.2022 31.8.2022 2 ТЕХНИК ЕЛ.СИСТЕМИ Сливен средно

830 02.8.2022 31.8.2022 2 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно, КАТ. С

831 02.8.2022 31.8.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно

832 02.8.2022 31.8.2022 5 ГОТВАЧ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ Сливен средно

833 02.8.2022 31.8.2022 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно

835 03.8.2022 12.8.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен основно/средно

836 03.8.2022 31.8.2022 1 ТЕХНОЛОГ ХИМИК Сливен висше

837 04.8.2022 19.8.2022 1 ОГНЯР Сливен средно

838 04.8.2022 19.8.2022 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше

839 04.8.2022 12.8.2022 20 РАБОТНИК ПОЧИСТВАНЕ НА РИБА Сливен начално/основно

840 05.8.2022 05.9.2022 1 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР Сливен средно

841 05.8.2022 05.9.2022 2 ШИВАЧ ПРАВА МАШИНА Сливен основно/средно

842 05.8.2022 05.9.2022 2 ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ Сливен основно/средно