15.08.2022 13:14 , Людмила Калъпчиева

- Новият графичен драйвер добавя Radeon Boost за Halo Infinite и поддръжка за Spider-Man Remastered -

15 август 2022 г. - AMD пусна новия пакет за графични карти и подсистеми AMD Software: Adrenalin Edition 22.8.1. В него е активирана технологията Radeon Boost за Halo Infinite. Radeon Boost осигурява по-висока производителност, като динамично намалява резолюцията на изображенията или променя степените на шейдинг в различни места на кадъра, като вдига кадровите скорости и ускорява реакцията на гейминг системата без доловимо въздействие върху качеството на картината.

Графичният драйвер включва също поддръжка от Ден 0 на Marvel’s Spider-Man Remastered и Thymesia, като предоставя на геймърите с Radeon графика отлична производителност в новите AAA и блокбъстър игри.

Можете да изтеглите AMD Software: Adrenalin Edition 22.8.1 тук и да прочетете пълните записки по тази версия тук.

Геймърите закупили нови графични карти от серията RX 6000 могат да се възползват от промоциите AMD Radeon Raise the Game and Radeon Raise the Game Fully Loaded с безплатни кодове за игри. Сроковете за тези инициативи са удължени до 10 септември 2022 г. Пакетите предлагат допълнителна стойност до 180 щ. долара с копия на до три популярни игри при закупуването на участващи в промоциите AMD Radeon RX 6000 карти или същите карти заедно с настолни компютри. Пълните условия на насърчителните програми Radeon Raise the Game и Radeon Raise the Game Fully Loaded можете да видите на www.amdrewards.com/terms.