AMD отчита постижения в областта на корпоративната отговорност

— Компанията публикува своя 27-ми годишен доклад с подробности за направеното в полза на обществото, на социалната и околна среда —

Санта Клара, Калифорния, САЩ, 23 август 2022 г. — AMD (NASDAQ: AMD) обяви своя 27-ми годишен доклад за корпоративната отговорност, отчитайки по какъв начин компанията, заедно със своите служители, клиенти, партньори и общности, движи напред изчислителните технологии, за да помогне за решаването на най-важните социални и екологични предизвикателства в света. AMD се е ангажирала да изпълнява отговорно мисията си да бъде лидер във високопроизводителните и адаптивни изчислителни среди. В момента нейни технологии са в основата на най-бързия и енергийно ефективен суперкомпютър в света –Frontier – както и на 17 от топ 20 най-ефективни суперкомпютри. AMD също сключи кредитна линия за 3 милиарда долара, свързана с устойчивото развитие, демонстрирайки своята ангажираност в тази посока.

През 2021 г. AMD обяви нови цели за корпоративна отговорност за 2025 г. и 2030 г., обхващащи дигиталното въздействие, устойчивото развитие и околната среда, отговорността към веригата за доставки и др.

Подобряване на начина на живот с високопроизводителни и адаптивни изчислителни среди

AMD успешно върви към своята цел 100 милиона души да се възползват от нейната политика на филантропия и партньорство, които дават възможност за образование в областта на основните и инженерни науки (STEM), научни изследвания и квалификация на работната сила на бъдещето до 2025 г. През 2020 г. и 2021 г. повече от 30 институции получиха AMD технологии чрез AMD HPC фонда и други подкрепяни STEM инициативи, облагодетелстващи приблизително 27,8 милиона души.

През 2022 г. AMD разшири своя AMD HPC фонд с допълнителни изчислителни мощности за изследвания в области като климатичните промени, здравеопазването, транспорта, обработката на големи количества данни и др. Фондът направи най-голямото си единично дарение на Съвета за научни и промишлени изследвания (CSIR), базиран в Индия, където клъстер от 24 модула доставя повече от един петафлоп суперкомпютърна мощност за ускоряване на откриването на ваксини, за химическите науки свързани с тестване на лекарства и други обществени нужди. AMD също така вдъхновява следващото поколение иноватори по света със своите лаборатории за обучение (AMD Learning Labs) разположени в Канада, Китай, Сингапур, а американските AMD Learning Labs подкрепят разширяването на учебните програми по STEM и осигуряват възможности за студенти с недостатъчно финансови средства.

В полза на устойчивостта на околната среда

AMD се е посветила на минимизирането на въздействието върху околната среда в своя бизнес и веригата за доставки, на подобряването на екологичните показатели за ИТ потребителите и иновациите в съвместни решения за справяне с предизвикателствата, свързани с устойчивостта. AMD е на път да постигне екологичните си цели с показателите за производителност, включително 25% намаление на емисиите на парникови газове (ПГ) и 6,8 пъти увеличение на енергийната ефективност на своите процесори, вложени в сървъри от HPC среди и приложения за самообучение с изкуствен интелект.

AMD технологии са в основата на енергийно ефективния суперкомпютър LUMI, който използва 100% възобновяема енергия. Близкият град Каяани във Финландия използва отпадъчната топлина на LUMI, за да осигури отопление, намалявайки въглеродните емисии с приблизително 12 400 метрични тона годишно. Изследователите използват LUMI за решаване на някои от най-спешните проблеми, свързани с климата в света, включително чрез цифрово моделиране и симулационна платформа, наречена проект Дестинация Земя (Destination Earth, DestinE), която се финансира от Програмата за цифрова Европа на Европейския съюз.

AMD също така работи със своите доставчици, за да разшири техните усилия за опазване на околната среда, като 74% от доставчиците на AMD сега се снабдяват с възобновяема енергия и работят по своите собствени цели за намаляване на емисиите на парникови газове.

С нарастващото търсене на полупроводници, AMD остава ангажирана с доставянето на висококачествени продукти, като същевременно помага за осигуряването на безопасна, уважителна и отговорна към околната среда верига на доставки. AMD постига напредък по целите си чрез много инициативи, включително провеждане на обучение за етично набиране на доставчици, провеждане на одити на доставчици, повишаване на образованието относно отговорността на веригата за доставки за мениджърите на AMD по доставките и разширяване на отговорното снабдяване с минерали. AMD е на път да постигне целите си по веригата за доставки, например 64% от фабриките на нейните доставчици имат одит от Алианса за отговорен бизнес (Responsible Business Alliance, RBA).

Изграждане на културата на повече мнения

Служителите на AMD са ключът към мощната иновация, която движи водещото в индустрията продуктово портфолио на компанията. AMD насърчава среда, която издига и се вслушва в гласовете на служителите, а през 2021 г. 94% от служителите споменаха в годишното проучване на AMD, че се гордеят да работят за AMD. Компанията също е на път да постигне целта си 70% от служителите да участват в групи за ресурси и/или други инициативи за тяхното включване до 2025 г., като 52% от служителите ще участват през 2021 г.

AMD продължава да подкрепя набора от таланти за технологичната индустрия и си партнира с организацията AnitaB.org през 2021 г., за да предложи на студентки ексклузивни стипендии в подкрепа на тяхното техническо образование. AMD задълбочи партньорството си с университета Хауърд, исторически установен като университет за афроамериканци в САЩ, с възможности за студентите да се свържат с AMD чрез поредица от технически разговори. AMD също си партнира с факултета на университета Хауърд, за да инвестира хардуер, в Колежа по инженерство и архитектура и даде възможност за ИИ изследвания. Мащабируемата система с висока производителност се използва за подобряване на практическите лабораторни дейности и изследвания в областта на машинното обучение, науката за данни, киберсигурността и облачните изчисления.

С положително въздействие в местните общности

В продължение на повече от четири десетилетия AMD инвестира в организации по целия свят, които оказват значимо влияние върху начина, по който живеем днес, и ни помагат да създадем по-добро бъдеще за утрешния ден. През 2021 г. над 2800 служители на компанията регистрираха повече от 9000 часа доброволческо време чрез виртуални и лични доброволчески дейности.