СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 26.08.2022

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
689 20.6.2022 16.9.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно
705 20.6.2022 16.9.2022 2 СТРУГАР Сливен средно
746 04.7.2022 31.8.2022 1 ОПЕРАТОР ПО РЕМОНТ ПО ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННА ТЕХНИКА Сливен средно
786 11.7.2022 29.8.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен основно/средно
787 11.7.2022 29.8.2022 2 КОФРАЖИСТ Сливен основно/средно
788 11.7.2022 29.8.2022 2 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен основно/средно
790 11.7.2022 29.8.2022 1 РЕХАБИЛИТАТОР Сливен висше английски език визуално програмиране
798 13.7.2022 31.8.2022 1 АВТОМЕХАНИК Сливен средно
807 19.7.2022 30.8.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно
808 19.7.2022 30.8.2022 1 ПОЧИСТВАЧ, МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ/ИЗДЕЛИЯ Сливен средно
817 25.7.2022 31.8.2022 4 ШИВАЧ Сливен средно
819 26.7.2022 31.8.2022 2 РАБОТНИК ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ Сливен основно
821 27.7.2022 31.8.2022 5 РАБОТНИК ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ Сливен основно
822 28.7.2022 31.8.2022 2 ШОФЬОР МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ Сливен основно/средно
823 29.7.2022 31.8.2022 3 РАБОТНИК МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ Сливен основно/средно
825 01.8.2022 31.8.2022 1 МОНТЬОР МЕХАНИК ПО СПЕЦИАЛНО ВЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИКА Сливен средно, КАТ. СЕ
827 02.8.2022 31.8.2022 1 ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА Сливен средно
829 02.8.2022 31.8.2022 2 ТЕХНИК ЕЛ.СИСТЕМИ Сливен средно
830 02.8.2022 31.8.2022 2 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно, КАТ. С
831 02.8.2022 31.8.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно
832 02.8.2022 31.8.2022 5 ГОТВАЧ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ Сливен средно
833 02.8.2022 02.9.2022 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно
836 03.8.2022 31.8.2022 1 ТЕХНОЛОГ ХИМИК Сливен висше
840 05.8.2022 05.9.2022 1 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР Сливен средно
841 05.8.2022 05.9.2022 2 ШИВАЧ ПРАВА МАШИНА Сливен основно/средно
842 05.8.2022 05.9.2022 2 ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ Сливен основно/средно
843 08.8.2022 30.9.2022 3 ПРЕДАЧ Сливен основно/средно
844 08.8.2022 30.9.2022 3 ТЪКАЧ Сливен основно/средно
847 08.8.2022 30.9.2022 1 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно
850 10.8.2022 31.8.2022 5 КАСИЕР Сливен основно/средно
851 10.8.2022 31.8.2022 5 ОБСЛУЖВАЩ ЩАНД Сливен основно/средно
852 10.8.2022 30.9.2022 10 ОПЕРАТОР ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ Ямбол основно/средно
855 11.8.2022 06.9.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно
859 15.9.2022 26.8.2022 1 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ Сливен висше
860 15.9.2022 26.8.2022 1 ЛОГОПЕД Сливен висше
861 12.8.2022 12.9.2022 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен начално/ основно
863 15.8.2022 09.9.2022 2 САНИТАР Сливен средно
865 16.8.2022 09.9.2022 3 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен средно
875 19.8.2022 23.9.2022 1 ПОРТИЕР Сливен средно
876 19.8.2022 23.9.2022 3 ОБЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен начално/ основно
878 19.8.2022 23.9.2022 2 ПЕРАЧ,ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ Сливен начално/ основно
879 15.9.2022 31.8.2022 1 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ Сливен висше
881 15.9.2022 31.8.2022 1 УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА Сливен висше
882 22.8.2022 31.8.2022 1 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА Сливен висше
884 22.8.2022 26.8.2022 1 ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ Сливен средно
885 22.8.2022 26.8.2022 1 УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП Стара река висше
886 22.8.2022 26.8.2022 1 ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ Сливен средно
891 22.8.2022 05.9.2022 1 МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Сливен висше
892 15.9.2022 26.8.2022 1 УЧИТЕЛ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ Сливен висше
893 15.9.2022 26.8.2022 1 УЧИТЕЛ РУСКИ ЕЗИК Сливен висше
894 15.9.2022 26.8.2022 1 УЧИТЕЛ БЕЛ Сливен висше
895 15.9.2022 26.8.2022 2 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС Сливен висше
896 15.9.2022 26.8.2022 1 УЧИТЕЛ ФИЛОСОФИЯ Сливен висше
898 15.9.2022 07.9.2022 1 УЧИТЕЛ БИОЛОГИЯ Сливен висше
899 24.8.2022 09.9.2022 5 РАБОТНИК КОНСЕРВНА ФАБРИКА Сливен начално
901 01.9.2022 26.8.2022 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен основно/средно
902 24.8.2022 29.9.2022 1 НАСТРОЙЧИК- ОПЕРАТОР ММ С ЦПУ Сливен основно/средно
904 15.9.2022 26.8.2022 1 ПСИХОЛОГ Сливен висше
905 01.9.2022 26.8.2022 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА Сливен висше
906 15.9.2022 26.8.2022 1 УЧИТЕЛ ИСТОРИЯ Сливен висше
907 15.9.2022 26.8.2022 1 УЧИТЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Сливен висше
908 15.9.2022 26.8.2022 1 УЧИТЕЛ ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА Сливен висше
909 01.9.2022 26.8.2022 1 ХИГИЕНИСТ ЧИСТАЧ Сливен основно/средно
910 12.9.2022 26.8.2022 1 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ Сливен висше
911 15.9.2022 26.8.2022 1 ХИГИЕНИСТ/ ЧИСТАЧ Сливен средно
912 25.8.2022 25.9.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен начално/ основно
913 25.8.2022 25.9.2022 1 ХИГИЕНИСТ/ ЧИСТАЧ Сливен начално/ основно
914 25.8.2022 15.9.2022 2 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА Сливен висше
915 25.8.2022 16.9.2022 20 ОБЩ РАБОТНИК ЯМБОЛ начално