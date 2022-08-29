СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 29.08.2022

29.08.2022 08:50 , Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 31 минути | 21

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

689 20.6.2022 16.9.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно

705 20.6.2022 16.9.2022 2 СТРУГАР Сливен средно

746 04.7.2022 31.8.2022 1 ОПЕРАТОР ПО РЕМОНТ ПО ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННА ТЕХНИКА Сливен средно

786 11.7.2022 29.8.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен основно/средно

787 11.7.2022 29.8.2022 2 КОФРАЖИСТ Сливен основно/средно

788 11.7.2022 29.8.2022 2 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен основно/средно

790 11.7.2022 29.8.2022 1 РЕХАБИЛИТАТОР Сливен висше английски език визуално програмиране

798 13.7.2022 31.8.2022 1 АВТОМЕХАНИК Сливен средно

807 19.7.2022 30.8.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно

808 19.7.2022 30.8.2022 1 ПОЧИСТВАЧ, МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ/ИЗДЕЛИЯ Сливен средно

817 25.7.2022 31.8.2022 4 ШИВАЧ Сливен средно

819 26.7.2022 31.8.2022 2 РАБОТНИК ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ Сливен основно

821 27.7.2022 31.8.2022 5 РАБОТНИК ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ Сливен основно

822 28.7.2022 31.8.2022 2 ШОФЬОР МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ Сливен основно/средно

823 29.7.2022 31.8.2022 3 РАБОТНИК МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ Сливен основно/средно

825 01.8.2022 31.8.2022 1 МОНТЬОР МЕХАНИК ПО СПЕЦИАЛНО ВЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИКА Сливен средно, КАТ. СЕ

827 02.8.2022 31.8.2022 1 ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА Сливен средно

829 02.8.2022 31.8.2022 2 ТЕХНИК ЕЛ.СИСТЕМИ Сливен средно

830 02.8.2022 31.8.2022 2 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно, КАТ. С

831 02.8.2022 31.8.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно

832 02.8.2022 31.8.2022 5 ГОТВАЧ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ Сливен средно

833 02.8.2022 02.9.2022 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно

836 03.8.2022 31.8.2022 1 ТЕХНОЛОГ ХИМИК Сливен висше

840 05.8.2022 05.9.2022 1 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР Сливен средно

841 05.8.2022 05.9.2022 2 ШИВАЧ ПРАВА МАШИНА Сливен основно/средно

842 05.8.2022 05.9.2022 2 ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ Сливен основно/средно

843 08.8.2022 30.9.2022 3 ПРЕДАЧ Сливен основно/средно

844 08.8.2022 30.9.2022 3 ТЪКАЧ Сливен основно/средно

847 08.8.2022 30.9.2022 1 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно

850 10.8.2022 31.8.2022 5 КАСИЕР Сливен основно/средно

851 10.8.2022 31.8.2022 5 ОБСЛУЖВАЩ ЩАНД Сливен основно/средно

852 10.8.2022 30.9.2022 10 ОПЕРАТОР ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ Ямбол основно/средно

855 11.8.2022 06.9.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно

861 12.8.2022 12.9.2022 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен начално/ основно

863 15.8.2022 09.9.2022 2 САНИТАР Сливен средно

865 16.8.2022 09.9.2022 3 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен средно

875 19.8.2022 23.9.2022 1 ПОРТИЕР Сливен средно

876 19.8.2022 23.9.2022 3 ОБЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен начално/ основно

878 19.8.2022 23.9.2022 2 ПЕРАЧ,ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ Сливен начално/ основно

879 15.9.2022 31.8.2022 1 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ Сливен висше

881 15.9.2022 31.8.2022 1 УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА Сливен висше

882 22.8.2022 31.8.2022 1 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА Сливен висше

891 22.8.2022 05.9.2022 1 МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Сливен висше

898 15.9.2022 07.9.2022 1 УЧИТЕЛ БИОЛОГИЯ Сливен висше

899 24.8.2022 09.9.2022 5 РАБОТНИК КОНСЕРВНА ФАБРИКА Сливен начално

902 24.8.2022 29.9.2022 1 НАСТРОЙЧИК- ОПЕРАТОР ММ С ЦПУ Сливен основно/средно

912 25.8.2022 25.9.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен начално/ основно

913 25.8.2022 25.9.2022 1 ХИГИЕНИСТ/ ЧИСТАЧ Сливен начално/ основно

914 25.8.2022 15.9.2022 2 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА Сливен висше

915 25.8.2022 16.9.2022 20 ОБЩ РАБОТНИК ЯМБОЛ начално

916 26.8.2022 25.9.2022 1 ХИГИЕНИСТ/ ЧИСТАЧ Сливен начално/ основно

917 26.8.2022 25.9.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно

919 26.8.2022 31.8.2022 1 УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП Сливен висше