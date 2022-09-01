СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 01.09.2022

01.09.2022 09:04 , Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 3 дни | 206

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

689 20.6.2022 16.9.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно

705 20.6.2022 16.9.2022 2 СТРУГАР Сливен средно

833 02.8.2022 02.9.2022 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно

840 05.8.2022 05.9.2022 1 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР Сливен средно

841 05.8.2022 05.9.2022 2 ШИВАЧ ПРАВА МАШИНА Сливен основно/средно

842 05.8.2022 05.9.2022 2 ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ Сливен основно/средно

843 08.8.2022 30.9.2022 3 ПРЕДАЧ Сливен основно/средно

844 08.8.2022 30.9.2022 3 ТЪКАЧ Сливен основно/средно

847 08.8.2022 30.9.2022 1 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно

852 10.8.2022 30.9.2022 10 ОПЕРАТОР ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ Ямбол основно/средно

855 11.8.2022 06.9.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно

861 12.8.2022 12.9.2022 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен начално/ основно

863 15.8.2022 09.9.2022 2 САНИТАР Сливен средно

865 16.8.2022 09.9.2022 3 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен средно

875 19.8.2022 23.9.2022 1 ПОРТИЕР Сливен средно

876 19.8.2022 23.9.2022 3 ОБЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен начално/ основно

878 19.8.2022 23.9.2022 2 ПЕРАЧ,ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ Сливен начално/ основно

891 22.8.2022 05.9.2022 1 МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Сливен висше

898 15.9.2022 07.9.2022 1 УЧИТЕЛ БИОЛОГИЯ САМУИЛОВО висше

899 24.8.2022 09.9.2022 5 РАБОТНИК КОНСЕРВНА ФАБРИКА Сливен начално

902 24.8.2022 29.9.2022 1 НАСТРОЙЧИК- ОПЕРАТОР ММ С ЦПУ Сливен основно/средно

912 25.8.2022 25.9.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен начално/ основно

913 25.8.2022 25.9.2022 1 ХИГИЕНИСТ/ ЧИСТАЧ Сливен начално/ основно

914 15.9.2022 15.9.2022 2 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА Сливен висше

915 25.8.2022 16.9.2022 20 ОБЩ РАБОТНИК ЯМБОЛ начално

916 26.8.2022 25.9.2022 1 ХИГИЕНИСТ/ ЧИСТАЧ Сливен начално/ основно

917 26.8.2022 25.9.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно

922 12.9.2022 07.9.2022 1 УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП Сливен висше

923 07.9.2022 01.9.2022 1 ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА Сливен висше

924 12.9.2022 07.9.2022 1 УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП Сливен висше

925 15.9.2022 02.9.2022 1 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА Сливен висше

926 29.8.2022 02.9.2022 1 ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ Сливен средно

927 15.9.2022 01.9.2022 1 УЧИТЕЛ ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ Сливен висше

928 15.9.2022 01.9.2022 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше

929 15.9.2022 02.9.2022 1 УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ КРУШАРЕ висше

930 15.9.2022 02.9.2022 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС КРУШАРЕ висше

931 15.9.2022 07.9.2022 1 РЪКОВОДИТЕЛ КОМУНУКАЦИОННИ И ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ Сливен висше

932 30.8.2022 30.9.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен средно

933 30.8.2022 30.9.2022 1 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Сливен средно

934 15.9.2022 08.9.2022 1 УЧИТЕЛ ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ Сливен висше

935 15.9.2022 05.9.2022 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС Сливен висше

938 07.9.2022 07.9.2022 2 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА Ж. Войвода висше

939 07.9.2022 02.9.2022 1 ХИГИЕНИСТ/ ЧИСТАЧ Сливен средно/ основно

939 01.9.2022 30.9.2022 1 РАЗНОСВАЧ НА ХРАНА Сливен средно/ основно