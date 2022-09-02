СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 02.09.2022

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
689 20.6.2022 16.9.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно
705 20.6.2022 16.9.2022 2 СТРУГАР Сливен средно
833 02.8.2022 02.9.2022 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно
840 05.8.2022 05.9.2022 1 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР Сливен средно
841 05.8.2022 05.9.2022 2 ШИВАЧ ПРАВА МАШИНА Сливен основно/средно
842 05.8.2022 05.9.2022 2 ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ Сливен основно/средно
843 08.8.2022 30.9.2022 3 ПРЕДАЧ Сливен основно/средно
844 08.8.2022 30.9.2022 3 ТЪКАЧ Сливен основно/средно
847 08.8.2022 30.9.2022 1 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно
852 10.8.2022 30.9.2022 10 ОПЕРАТОР ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ Ямбол основно/средно
855 11.8.2022 06.9.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно
861 12.8.2022 12.9.2022 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен начално/ основно
863 15.8.2022 09.9.2022 2 САНИТАР Сливен средно
865 16.8.2022 09.9.2022 3 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен средно
875 19.8.2022 23.9.2022 1 ПОРТИЕР Сливен средно
876 19.8.2022 23.9.2022 3 ОБЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен начално/ основно
878 19.8.2022 23.9.2022 2 ПЕРАЧ,ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ Сливен начално/ основно
891 22.8.2022 05.9.2022 1 МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Сливен висше
898 15.9.2022 07.9.2022 1 УЧИТЕЛ БИОЛОГИЯ САМУИЛОВО висше
899 24.8.2022 09.9.2022 5 РАБОТНИК КОНСЕРВНА ФАБРИКА Сливен начално
900 24.8.2022 30.9.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно
902 24.8.2022 29.9.2022 1 НАСТРОЙЧИК- ОПЕРАТОР ММ С ЦПУ Сливен основно/средно
912 25.8.2022 25.9.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен начално/ основно
913 25.8.2022 25.9.2022 1 ХИГИЕНИСТ/ ЧИСТАЧ Сливен начално/ основно
915 25.8.2022 16.9.2022 20 ОБЩ РАБОТНИК ЯМБОЛ начално
916 26.8.2022 25.9.2022 1 ХИГИЕНИСТ/ ЧИСТАЧ Сливен начално/ основно
917 26.8.2022 25.9.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно
922 12.9.2022 07.9.2022 1 УЧИТЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Сливен висше
924 12.9.2022 07.9.2022 1 УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП Сливен висше
925 15.9.2022 02.9.2022 1 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА Сливен висше
926 29.8.2022 02.9.2022 1 ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ Сливен средно
929 15.9.2022 02.9.2022 1 УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ КРУШАРЕ висше
930 15.9.2022 02.9.2022 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС КРУШАРЕ висше
931 15.9.2022 07.9.2022 1 РЪКОВОДИТЕЛ КОМУНУКАЦИОННИ И ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ Сливен висше
932 30.8.2022 30.9.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен средно
933 30.8.2022 30.9.2022 1 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Сливен средно
934 15.9.2022 05.9.2022 1 УЧИТЕЛ ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ Сливен висше
935 15.9.2022 05.9.2022 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС Сливен висше
938 07.9.2022 07.9.2022 2 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА Ж. Войвода висше
939 07.9.2022 02.9.2022 1 ХИГИЕНИСТ/ ЧИСТАЧ Сливен средно/ основно
943 01.9.2022 30.9.2022 1 РАЗНОСВАЧ НА ХРАНА Сливен средно/ основно