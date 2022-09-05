СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 05.09.2022

05.09.2022 09:12 , Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 2 дни | 174

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

689 20.6.2022 16.9.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно

705 20.6.2022 16.9.2022 2 СТРУГАР Сливен средно

799 15.9.2022 07.9.2022 2 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА Сливен висше

840 05.8.2022 05.9.2022 1 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР Сливен средно

841 05.8.2022 05.9.2022 2 ШИВАЧ ПРАВА МАШИНА Сливен основно/средно

842 05.8.2022 05.9.2022 2 ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ Сливен основно/средно

843 08.8.2022 30.9.2022 3 ПРЕДАЧ Сливен основно/средно

844 08.8.2022 30.9.2022 3 ТЪКАЧ Сливен основно/средно

847 08.8.2022 30.9.2022 1 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно

852 10.8.2022 30.9.2022 10 ОПЕРАТОР ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ Ямбол основно/средно

855 11.8.2022 06.9.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно

861 12.8.2022 12.9.2022 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен начално/ основно

863 15.8.2022 09.9.2022 2 САНИТАР Сливен средно

865 16.8.2022 09.9.2022 3 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен средно

875 19.8.2022 23.9.2022 1 ПОРТИЕР Сливен средно

876 19.8.2022 23.9.2022 3 ОБЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен начално/ основно

878 19.8.2022 23.9.2022 2 ПЕРАЧ,ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ Сливен начално/ основно

891 22.8.2022 05.9.2022 1 МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Сливен висше

898 15.9.2022 07.9.2022 1 УЧИТЕЛ БИОЛОГИЯ САМУИЛОВО висше

899 24.8.2022 09.9.2022 5 РАБОТНИК КОНСЕРВНА ФАБРИКА Сливен начално

900 24.8.2022 30.9.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно

902 24.8.2022 29.9.2022 1 НАСТРОЙЧИК- ОПЕРАТОР ММ С ЦПУ Сливен основно/средно

912 25.8.2022 25.9.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен начално/ основно

913 25.8.2022 25.9.2022 1 ХИГИЕНИСТ/ ЧИСТАЧ Сливен начално/ основно

915 25.8.2022 16.9.2022 20 ОБЩ РАБОТНИК ЯМБОЛ начално

916 26.8.2022 25.9.2022 1 ХИГИЕНИСТ/ ЧИСТАЧ Сливен начално/ основно

917 26.8.2022 25.9.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно

922 12.9.2022 07.9.2022 1 УЧИТЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Сливен висше

924 12.9.2022 07.9.2022 1 УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП Сливен висше

931 15.9.2022 07.9.2022 1 РЪКОВОДИТЕЛ КОМУНУКАЦИОННИ И ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ Сливен висше

932 30.8.2022 30.9.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен средно

933 30.8.2022 30.9.2022 1 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Сливен средно

934 15.9.2022 05.9.2022 1 УЧИТЕЛ ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ Сливен висше

935 15.9.2022 05.9.2022 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС Сливен висше

938 07.9.2022 07.9.2022 2 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА Ж. Войвода висше

943 01.9.2022 30.9.2022 1 РАЗНОСВАЧ НА ХРАНА Сливен средно/ основно

947 15.9.2022 05.9.2022 1 УЧИТЕЛ ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ КРУШАРЕ висше

948 02.9.2022 07.9.2022 1 ДОМАКИН, ТОЙ И ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЛ СТАРА РЕКА средно

949 15.9.2022 08.9.2022 2 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА КАМЕН висше

950 15.9.2022 08.9.2022 1 ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ КАМЕН средно

951 02.9.2022 30.9.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно/ основно

952 02.9.2022 30.9.2022 1 СТРУГАР Сливен средно/ основно

953 02.9.2022 30.9.2022 1 ШЛОСЕР Сливен средно/ основно

954 02.9.2022 30.9.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно/ основно

955 02.9.2022 30.9.2022 1 ЕЛ. ПЕЩАР Сливен средно/ основно

956 12.9.2022 1 ЗАС Сливен висше

957 15.9.2022 07.9.2022 1 УЧИТЕЛ НЕМСКИ ЕЗИК Сливен висше

958 12.9.2022 08.9.2022 1 УЧИТЕЛ ТЕОРИТИЧНО ОБУЧЕНИЕ Сливен висше

959 12.9.2022 07.9.2022 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР Сливен средно/ основно

960 12.9.2022 07.9.2022 1 УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП ЧИНТУЛОВО висше

961 01.10.2022 05.9.2022 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше

962 12.9.2022 05.9.2022 1 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА СОТИРЯ висше

963 12.9.2022 05.9.2022 1 УЧИТЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Сливен висше