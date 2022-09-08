СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 08.09.2022

08.09.2022 09:43 , Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 ден | 145

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

689 20.6.2022 16.9.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно

705 20.6.2022 16.9.2022 2 СТРУГАР Сливен средно

799 15.9.2022 07.9.2022 2 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА Сливен висше

843 08.8.2022 30.9.2022 3 ПРЕДАЧ Сливен основно/средно

844 08.8.2022 30.9.2022 3 ТЪКАЧ Сливен основно/средно

847 08.8.2022 30.9.2022 1 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно

852 10.8.2022 30.9.2022 10 ОПЕРАТОР ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ Ямбол основно/средно

861 12.8.2022 12.9.2022 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен начално/ основно

863 15.8.2022 09.9.2022 2 САНИТАР Сливен средно

865 16.8.2022 09.9.2022 3 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен средно

875 19.8.2022 23.9.2022 1 ПОРТИЕР Сливен средно

876 19.8.2022 23.9.2022 3 ОБЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен начално/ основно

878 19.8.2022 23.9.2022 2 ПЕРАЧ,ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ Сливен начално/ основно

899 24.8.2022 09.9.2022 5 РАБОТНИК КОНСЕРВНА ФАБРИКА Сливен начално

900 24.8.2022 30.9.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно

902 24.8.2022 29.9.2022 1 НАСТРОЙЧИК- ОПЕРАТОР ММ С ЦПУ Сливен основно/средно

912 25.8.2022 25.9.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен начално/ основно

913 25.8.2022 25.9.2022 1 ХИГИЕНИСТ/ ЧИСТАЧ Сливен начално/ основно

915 25.8.2022 16.9.2022 20 ОБЩ РАБОТНИК ЯМБОЛ начално

916 26.8.2022 25.9.2022 1 ХИГИЕНИСТ/ ЧИСТАЧ Сливен начално/ основно

917 26.8.2022 25.9.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно

932 30.8.2022 30.9.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен средно

933 30.8.2022 30.9.2022 1 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Сливен средно

943 01.9.2022 30.9.2022 1 РАЗНОСВАЧ НА ХРАНА Сливен средно/ основно

949 15.9.2022 08.9.2022 2 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА КАМЕН висше

950 15.9.2022 08.9.2022 1 ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ КАМЕН средно

951 02.9.2022 30.9.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно/ основно

952 02.9.2022 30.9.2022 1 СТРУГАР Сливен средно/ основно

953 02.9.2022 30.9.2022 1 ШЛОСЕР Сливен средно/ основно

954 02.9.2022 30.9.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно/ основно

955 02.9.2022 30.9.2022 1 ЕЛ. ПЕЩАР Сливен средно/ основно

958 12.9.2022 08.9.2022 1 УЧИТЕЛ ТЕОРИТИЧНО ОБУЧЕНИЕ Сливен висше

964 15.9.2022 08.9.2022 1 УЧИТЕЛ БЕЛ Сливен висше

965 05.9.2022 09.9.2022 1 ПОМОЩНИК ВЪЗПИТЕТЕЛ Сливен средно

966 05.9.2022 08.9.2022 1 ОХРАНИТЕЛ Сливен средно

968 15.9.2022 12.9.2022 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен средно

969 12.9.2022 09.9.2022 1 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Злати Войвода средно

970 07.9.2022 07.10.2022 1 ОПАКОВАЧ Сливен средно/ основно

971 07.9.2022 07.10.2022 1 ГЛАДАЧ Сливен средно/ основно