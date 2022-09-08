СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 08.09.2022

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
689 20.6.2022 16.9.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно
705 20.6.2022 16.9.2022 2 СТРУГАР Сливен средно
799 15.9.2022 07.9.2022 2 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА Сливен висше
843 08.8.2022 30.9.2022 3 ПРЕДАЧ Сливен основно/средно
844 08.8.2022 30.9.2022 3 ТЪКАЧ Сливен основно/средно
847 08.8.2022 30.9.2022 1 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно
852 10.8.2022 30.9.2022 10 ОПЕРАТОР ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ Ямбол основно/средно
861 12.8.2022 12.9.2022 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен начално/ основно
863 15.8.2022 09.9.2022 2 САНИТАР Сливен средно
865 16.8.2022 09.9.2022 3 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен средно
875 19.8.2022 23.9.2022 1 ПОРТИЕР Сливен средно
876 19.8.2022 23.9.2022 3 ОБЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен начално/ основно
878 19.8.2022 23.9.2022 2 ПЕРАЧ,ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ Сливен начално/ основно
899 24.8.2022 09.9.2022 5 РАБОТНИК КОНСЕРВНА ФАБРИКА Сливен начално
900 24.8.2022 30.9.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно
902 24.8.2022 29.9.2022 1 НАСТРОЙЧИК- ОПЕРАТОР ММ С ЦПУ Сливен основно/средно
912 25.8.2022 25.9.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен начално/ основно
913 25.8.2022 25.9.2022 1 ХИГИЕНИСТ/ ЧИСТАЧ Сливен начално/ основно
915 25.8.2022 16.9.2022 20 ОБЩ РАБОТНИК ЯМБОЛ начално
916 26.8.2022 25.9.2022 1 ХИГИЕНИСТ/ ЧИСТАЧ Сливен начално/ основно
917 26.8.2022 25.9.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно
932 30.8.2022 30.9.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен средно
933 30.8.2022 30.9.2022 1 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Сливен средно
943 01.9.2022 30.9.2022 1 РАЗНОСВАЧ НА ХРАНА Сливен средно/ основно
949 15.9.2022 08.9.2022 2 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА КАМЕН висше
950 15.9.2022 08.9.2022 1 ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ КАМЕН средно
951 02.9.2022 30.9.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно/ основно
952 02.9.2022 30.9.2022 1 СТРУГАР Сливен средно/ основно
953 02.9.2022 30.9.2022 1 ШЛОСЕР Сливен средно/ основно
954 02.9.2022 30.9.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно/ основно
955 02.9.2022 30.9.2022 1 ЕЛ. ПЕЩАР Сливен средно/ основно
958 12.9.2022 08.9.2022 1 УЧИТЕЛ ТЕОРИТИЧНО ОБУЧЕНИЕ Сливен висше
964 15.9.2022 08.9.2022 1 УЧИТЕЛ БЕЛ Сливен висше
965 05.9.2022 09.9.2022 1 ПОМОЩНИК ВЪЗПИТЕТЕЛ Сливен средно
966 05.9.2022 08.9.2022 1 ОХРАНИТЕЛ Сливен средно
968 15.9.2022 12.9.2022 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен средно
969 12.9.2022 09.9.2022 1 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Злати Войвода средно
970 07.9.2022 07.10.2022 1 ОПАКОВАЧ Сливен средно/ основно
971 07.9.2022 07.10.2022 1 ГЛАДАЧ Сливен средно/ основно