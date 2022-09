Благотворителност за деца с много усмивки!

23.09.2022 10:21 , Людмила Калъпчиева

На 20 септември в зала "Галерия" на хотел "Национал" се събраха над 90 приятели на фондация "Обществен дарителски фонд Сливен" с "големи" сърца, за да подкрепят благотворителната кауза в помощ на деца - деца от сливенски села, загубили родител, със здравословни проблеми и за рехабилитация на психично травмирани от ужасите на войната украински деца.

Общата сума на набраните дарения от вечерта са 5545 лв., като най-голямата сума бе набрана от дарените картини на сливенски художници и от малките картини - рисунки върху коприна и копринените шалове, творби на украински жени.

Всеки гост можеше да избере за коя кауза да дари. Средствата, за които не бе посочено изрично за коя от каузите се дарява, се разпределя поравно за сливенските и за украинските деца. И разпределението е следното 3030 лв. за децата от сливенските села и 2515 лв. за украинските деца.

На пресконференцията бе представена Евгения Бондар - изпълнителен директор на Благотворителен фонд "For My Ukraine". Доброволците на този фонд много често са на местата на бойните действия в Украйна. Осигуряват и разнасят храна за войниците и местното население. Група от психолози са разработили програмата за помощ и рехабилитация на психично травмирани деца. Провеждат терапията, както в Украйна, така и в Грузия. А октомври ще приемем в Сливен група от 17 деца и придружители за 21 дни, благодарение на събраните средства от вечерта, дарения от българи в страната и САЩ, средства на фондацията и на подкрепата на Фондация "Чарлз Стюарт Мот" по Програмата „Глобални предизвикателства Местни решения за Украинските бежанци“ (Global Challenges Local Solutions for Ukrainian Refugees), управлявана от Академията за развитие на филантропията в Полша (ADPP).

На 21.09. бе подписан и Меморандум за сътрудничество и партньорство между Фондация „Обществен дарителски фонд Сливен“ и Благотворителен фонд „За моята Украйна“. Целта на това споразумение е да обединим усилия в общата цел - подпомагане на нуждаещи се деца от Украйна и България.

Кампанията продължава с организиране на благотворителен концерт на 10.10. в зала Сливен с участието на известната народна певица Галина Дурмушлийска (известна като "славеят на Добруджа") и представителния танцов състав "Тракийче" от Сливен.