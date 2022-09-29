СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 29.09.2022

29.09.2022 09:17 , Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 час | 28

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование

847 08.8.2022 30.9.2022 1 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно

852 10.8.2022 30.9.2022 10 ОПЕРАТОР ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ Ямбол основно/средно

900 24.8.2022 30.9.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно

902 24.8.2022 29.9.2022 1 НАСТРОЙЧИК- ОПЕРАТОР ММ С ЦПУ Сливен основно/средно

932 30.8.2022 30.9.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен средно

933 30.8.2022 30.9.2022 1 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Сливен средно

951 02.9.2022 30.9.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно/ основно

952 02.9.2022 30.9.2022 1 СТРУГАР Сливен средно/ основно

954 02.9.2022 30.9.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно/ основно

955 02.9.2022 30.9.2022 1 ЕЛ. ПЕЩАР Сливен средно/ основно

970 07.9.2022 07.10.2022 1 ОПАКОВАЧ Сливен средно/ основно

973 09.9.2022 30.9.2022 1 КОФРАЖИСТ Сливен средно/ основно

974 09.9.2022 30.9.2022 1 СТРОИТЕЛЕН БОЯДЖИЯ Сливен средно/ основно

975 09.9.2022 30.9.2022 1 ШПАКЛОВЧИК Сливен средно/ основно

976 09.9.2022 30.9.2022 3 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен средно/ основно

985 12.9.2022 12.10.2022 1 ШОФЬОР СЪЧЛЕНЕН АВТОБУС Сливен средно

990 13.9.2022 30.9.2022 1 ПРОДАВАЧ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ Сливен средно

1004 16.9.2022 14.10.2022 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Сливен средно

1005 19.9.2022 14.10.2022 1 СЪБИРАЧ НА ОТПАДЪЦИ РАЗДЕЛНО Сливен начално/ основно

1006 19.9.2022 14.10.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен начално/ основно

1010 20.9.2022 14.10.2022 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК Сливен висше/средно

1012 21.9.2022 07.10.2022 1 БАРМАН Сливен средно

1013 21.9.2022 07.10.2022 1 СЕРВИТЬОР Сливен средно

1014 21.9.2022 21.10.2022 1 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше

1016 23.9.2022 28.10.2022 1 ШОФЬОР, ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно

1017 23.9.2022 28.10.2022 2 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК Сливен средно

1020 27.9.2022 21.10.2022 1 СЛАДКАР Сливен средно

1021 27.9.2022 28.10.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

1022 27.9.2022 28.10.2022 1 ПАЗАЧ,НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА Сливен основно

1023 27.9.2022 28.10.2022 1 ПОЧИСТВАЧ,МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ Сливен основно

1024 27.9.2022 28.10.2022 1 ЛЕЯР Сливен основно

1025 01.10.2022 29.9.2022 1 УЧИТЕЛ СПОРТНА ПОДГОТОВКА Сливен висше