СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 29.09.2022

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование
847 08.8.2022 30.9.2022 1 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно
852 10.8.2022 30.9.2022 10 ОПЕРАТОР ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ Ямбол основно/средно
900 24.8.2022 30.9.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно
902 24.8.2022 29.9.2022 1 НАСТРОЙЧИК- ОПЕРАТОР ММ С ЦПУ Сливен основно/средно
932 30.8.2022 30.9.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен средно
933 30.8.2022 30.9.2022 1 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Сливен средно
951 02.9.2022 30.9.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно/ основно
952 02.9.2022 30.9.2022 1 СТРУГАР Сливен средно/ основно
954 02.9.2022 30.9.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно/ основно
955 02.9.2022 30.9.2022 1 ЕЛ. ПЕЩАР Сливен средно/ основно
970 07.9.2022 07.10.2022 1 ОПАКОВАЧ Сливен средно/ основно
973 09.9.2022 30.9.2022 1 КОФРАЖИСТ Сливен средно/ основно
974 09.9.2022 30.9.2022 1 СТРОИТЕЛЕН БОЯДЖИЯ Сливен средно/ основно
975 09.9.2022 30.9.2022 1 ШПАКЛОВЧИК Сливен средно/ основно
976 09.9.2022 30.9.2022 3 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен средно/ основно
985 12.9.2022 12.10.2022 1 ШОФЬОР СЪЧЛЕНЕН АВТОБУС Сливен средно
990 13.9.2022 30.9.2022 1 ПРОДАВАЧ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ Сливен средно
1004 16.9.2022 14.10.2022 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Сливен средно
1005 19.9.2022 14.10.2022 1 СЪБИРАЧ НА ОТПАДЪЦИ РАЗДЕЛНО Сливен начално/ основно
1006 19.9.2022 14.10.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен начално/ основно
1010 20.9.2022 14.10.2022 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК Сливен висше/средно
1012 21.9.2022 07.10.2022 1 БАРМАН Сливен средно
1013 21.9.2022 07.10.2022 1 СЕРВИТЬОР Сливен средно
1014 21.9.2022 21.10.2022 1 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше
1016 23.9.2022 28.10.2022 1 ШОФЬОР, ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно
1017 23.9.2022 28.10.2022 2 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК Сливен средно
1020 27.9.2022 21.10.2022 1 СЛАДКАР Сливен средно
1021 27.9.2022 28.10.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно
1022 27.9.2022 28.10.2022 1 ПАЗАЧ,НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА Сливен основно
1023 27.9.2022 28.10.2022 1 ПОЧИСТВАЧ,МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ Сливен основно
1024 27.9.2022 28.10.2022 1 ЛЕЯР Сливен основно
1025 01.10.2022 29.9.2022 1 УЧИТЕЛ СПОРТНА ПОДГОТОВКА Сливен висше