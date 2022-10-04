СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 04.10.2022

04.10.2022 09:02 , Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 22 минути | 11

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование

970 07.9.2022 07.10.2022 1 ОПАКОВАЧ Сливен средно/ основно

985 12.9.2022 12.10.2022 1 ШОФЬОР СЪЧЛЕНЕН АВТОБУС Сливен средно

1004 16.9.2022 14.10.2022 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Сливен средно

1005 19.9.2022 14.10.2022 1 СЪБИРАЧ НА ОТПАДЪЦИ РАЗДЕЛНО Сливен начално/ основно

1006 19.9.2022 14.10.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен начално/ основно

1010 20.9.2022 14.10.2022 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК Сливен висше/средно

1012 21.9.2022 07.10.2022 1 БАРМАН Сливен средно

1013 21.9.2022 07.10.2022 1 СЕРВИТЬОР Сливен средно

1014 21.9.2022 21.10.2022 1 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше

1016 23.9.2022 28.10.2022 1 ШОФЬОР, ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно

1017 23.9.2022 28.10.2022 2 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК Сливен средно

1020 27.9.2022 21.10.2022 1 СЛАДКАР Сливен средно

1021 27.9.2022 28.10.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

1022 27.9.2022 28.10.2022 1 ПАЗАЧ,НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА Сливен основно

1023 27.9.2022 28.10.2022 1 ПОЧИСТВАЧ,МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ Сливен основно

1024 27.9.2022 28.10.2022 1 ЛЕЯР Сливен основно

1029 10.10.2022 06.10.2022 1 УЧИТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ Сливен висше

1031 10.10.2022 07.10.2022 1 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА с.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА висше

1032 03.10.2022 11.11.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен средно

1033 03.10.2022 11.11.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно

1034 03.10.2022 11.11.2022 1 СЕРВИТЬОР Сливен средно