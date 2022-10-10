СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 10.10.2022

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование
878 19.8.2022 21.10.2022 1 ПЕРАЧ Сливен основно
985 12.9.2022 12.10.2022 1 ШОФЬОР СЪЧЛЕНЕН АВТОБУС Сливен средно
1004 16.9.2022 14.10.2022 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Сливен средно
1010 20.9.2022 14.10.2022 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК Сливен висше/средно
1014 21.9.2022 21.10.2022 1 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше
1016 23.9.2022 28.10.2022 1 ШОФЬОР, ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно
1017 23.9.2022 28.10.2022 2 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК Сливен средно
1020 27.9.2022 21.10.2022 1 СЛАДКАР Сливен средно
1021 27.9.2022 28.10.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно
1022 27.9.2022 28.10.2022 1 ПАЗАЧ,НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА Сливен основно
1023 27.9.2022 28.10.2022 1 ПОЧИСТВАЧ,МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ Сливен основно
1024 27.9.2022 28.10.2022 1 ЛЕЯР Сливен основно
1032 3.10.2022 11.11.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен средно
1033 3.10.2022 11.11.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно
1034 3.10.2022 11.11.2022 1 СЕРВИТЬОР Сливен средно
1036 4.10.2022 11.11.2022 1 БОЯДЖИЯ ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ Сливен средно/основно
1037 4.10.2022 4.11.2022 2 ШЛОСЕР-ЕЛЕКТРОЗАВАРЧИК Сливен средно/основно
1041 14.10.2022 12.10.2022 1 ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ Сливен средно
1042 5.10.2022 4.11.2022 2 ВОДАЧ МОТОКАР Сливен средно
1044 6.10.2022 11.11.2022 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ШИЕНЕ Сливен средно
1046 24.10.2022 17.10.2022 1 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ Сливен висше
1047 17.10.2022 11.10.2022 1 УЧИТЕЛ ЦОУД Сливен висше
1049 7.10.2022 4.11.2022 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно
1051 7.10.2022 4.11.2022 1 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно
1052 7.10.2022 4.11.2022 1 БАЛИРОВАЧ Сливен основно