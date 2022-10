AMD обяви нова промоция “Производителност за вашите приключения”

12.10.2022 13:41 , Людмила Калъпчиева

- Геймърите избрали процесори Ryzen 5000 серия получават колекцията UNCHARTED: Legacy of Thieves –

12 октомври 2022 г. - AMD анонсира промо пакета “Performance to Advance Your Adventure”, с който предлага на геймърите като подарък достъп до очакваната с нетърпение колекция игри UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection. С поддръжка на AMD FidelityFX Super Resolution плюс обновения хардуер, геймърите с тази игра имат възможност да вдигнат своя геймплей на нови нива.

Започвайки от днес, със закупуването на отговарящ на условията на промоцията Ryzen 5000 серия настолен процесор от участващите търговски вериги, потребителите ще получат копие от колекцията, която включва UNCHARTED 4: A Thief's End и UNCHARTED: The Lost Legacy, пренасяйки силата на Ryzen в екшъни сред джуглите.

С продуктите на AMD геймърите ще разчитат на сериозни подобрения в игрите:

• FidelityFX Super Resolution 2.0 – Геймърите ще могат да увеличат скоростта на кадрите, докато търсят късмета си като Нейтън Дрейк или Клои Фрейзър, с технология за времево мащабиране от следващо ниво. FSR 2 използва авангардни алгоритми, за да увеличи честотата на кадрите и да предостави висококачествено игрово изживяване с висока разделителна способност в UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection, за широка гама от съвместими графични карти

• AMD Radeon™ Image Sharpening – базирана на драйвер технология за вдигане качеството на изображението, която подобрява и възстановява яснотата на визуалните ефекти в играта, извеждайки още детайли на обектите без да създава някои от визуалните артефакти, наблюдавани при други ефекти за подобряване на резкостта.

• AMD FreeSync™ Technology – премахване на накъсването в игрите и видеоклиповете чрез заключване на честотата на опресняване на дисплея към честотата на кадрите на графичната карта

Геймърите могат да проверят списъка с отговарящи на условията продукти и партньори тук и могат да поискат своята игра-подарък от портала за игри на AMD, който ще бъде достъпен, когато играта стартира в Steam and Epic Games Store на 19 октомври.

