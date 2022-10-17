СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 17.10.2022

17.10.2022 08:59 , Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 34 минути | 21

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование

878 19.8.2022 21.10.2022 1 ПЕРАЧ Сливен основно

1014 21.9.2022 21.10.2022 1 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше

1016 23.9.2022 28.10.2022 1 ШОФЬОР, ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно

1017 23.9.2022 28.10.2022 2 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК Сливен средно

1020 27.9.2022 21.10.2022 1 СЛАДКАР Сливен средно

1021 27.9.2022 28.10.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

1022 27.9.2022 28.10.2022 1 ПАЗАЧ,НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА Сливен основно

1023 27.9.2022 28.10.2022 1 ПОЧИСТВАЧ,МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ Сливен основно

1024 27.9.2022 28.10.2022 1 ЛЕЯР Сливен основно

1032 3.10.2022 11.11.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен средно

1033 3.10.2022 11.11.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно

1034 3.10.2022 11.11.2022 1 СЕРВИТЬОР Сливен средно

1036 4.10.2022 11.11.2022 1 БОЯДЖИЯ ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ Сливен средно/основно

1037 4.10.2022 4.11.2022 2 ШЛОСЕР-ЕЛЕКТРОЗАВАРЧИК Сливен средно/основно

1044 6.10.2022 11.11.2022 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ШИЕНЕ Сливен средно

1046 24.10.2022 17.10.2022 1 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ Сливен висше

1049 7.10.2022 4.11.2022 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно

1051 7.10.2022 4.11.2022 1 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

1052 7.10.2022 4.11.2022 1 БАЛИРОВАЧ Сливен основно

1055 10.10.2022 11.11.2022 2 ШОФЬОР БУС Сливен средно

1056 11.10.2022 11.11.2022 1 ШОФЬОР КАМИОН Сливен средно

1057 11.10.2022 4.11.2022 1 ТЕХНИК ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ Сливен средно

1058 12.10.2022 11.11.2022 1 ОТЧЕТНИК СЧЕТОВОДСТВО Сливен висше

1059 12.10.2022 11.11.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

1060 12.10.2022 11.11.2022 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Сливен средно

1065 20.10.2022 19.10.2022 1 УЧИТЕЛ МУЗИКА Сливен висше

1069 20.10.2022 19.10.2022 1 ОГНЯР с.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА средно