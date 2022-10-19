СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.10.2022

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование
878 19.8.2022 21.10.2022 1 ПЕРАЧ Сливен основно
1014 21.9.2022 21.10.2022 1 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше
1016 23.9.2022 28.10.2022 1 ШОФЬОР, ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно
1017 23.9.2022 28.10.2022 2 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК Сливен средно
1020 27.9.2022 21.10.2022 1 СЛАДКАР Сливен средно
1021 27.9.2022 28.10.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно
1022 27.9.2022 28.10.2022 1 ПАЗАЧ,НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА Сливен основно
1023 27.9.2022 28.10.2022 1 ПОЧИСТВАЧ,МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ Сливен основно
1024 27.9.2022 28.10.2022 1 ЛЕЯР Сливен основно
1032 3.10.2022 11.11.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен средно
1033 3.10.2022 11.11.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно
1034 3.10.2022 11.11.2022 1 СЕРВИТЬОР Сливен средно
1036 4.10.2022 11.11.2022 1 БОЯДЖИЯ ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ Сливен средно/основно
1037 4.10.2022 4.11.2022 2 ШЛОСЕР-ЕЛЕКТРОЗАВАРЧИК Сливен средно/основно
1044 6.10.2022 11.11.2022 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ШИЕНЕ Сливен средно
1049 7.10.2022 4.11.2022 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно
1051 7.10.2022 4.11.2022 1 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно
1052 7.10.2022 4.11.2022 1 БАЛИРОВАЧ Сливен основно
1055 10.10.2022 11.11.2022 2 ШОФЬОР БУС Сливен средно
1056 11.10.2022 11.11.2022 1 ШОФЬОР КАМИОН Сливен средно
1057 11.10.2022 4.11.2022 1 ТЕХНИК ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ Сливен средно
1058 12.10.2022 11.11.2022 1 ОТЧЕТНИК СЧЕТОВОДСТВО Сливен висше
1059 12.10.2022 11.11.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно
1060 12.10.2022 11.11.2022 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Сливен средно
1065 20.10.2022 19.10.2022 1 УЧИТЕЛ МУЗИКА Сливен висше
1069 20.10.2022 19.10.2022 1 ОГНЯР с.ЖЕЛЮ ВОЙВОДА средно
1071 24.10.2022 21.10.2022 1 УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП с.САМУИЛОВО висше
1072 7.11.2022 21.10.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен средно
1073 7.11.2022 21.10.2022 1 УЧИТЕЛ МУЗИКА Сливен висше
1074 7.11.2022 21.10.2022 1 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК Сливен висше
1076 18.10.2022 30.11.2022 1 ВОДАЧ МОТОКАР Сливен средно
1077 24.10.2022 21.10.2022 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен средно
1078 18.10.2022 30.11.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
1079 18.10.2022 30.11.2022 1 ЕЛЕКТРОТЕХНИК Сливен средно