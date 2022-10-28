СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 28.10.2022

28.10.2022 09:29 , Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 43 минути | 21

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

1017 23.9.2022 28.10.2022 2 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК Сливен средно

1021 27.9.2022 28.10.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

1022 27.9.2022 28.10.2022 1 ПАЗАЧ,НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА Сливен основно

1023 27.9.2022 28.10.2022 1 ПОЧИСТВАЧ,МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ Сливен основно

1024 27.9.2022 28.10.2022 1 ЛЕЯР Сливен основно

1032 3.10.2022 11.11.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен средно

1033 3.10.2022 11.11.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно

1034 3.10.2022 11.11.2022 1 СЕРВИТЬОР Сливен средно

1036 4.10.2022 11.11.2022 1 БОЯДЖИЯ ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ Сливен средно/основно

1037 4.10.2022 4.11.2022 2 ШЛОСЕР-ЕЛЕКТРОЗАВАРЧИК Сливен средно/основно

1044 6.10.2022 11.11.2022 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ШИЕНЕ Сливен средно

1049 7.10.2022 4.11.2022 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно

1051 7.10.2022 4.11.2022 1 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

1055 10.10.2022 11.11.2022 2 ШОФЬОР БУС Сливен средно

1056 11.10.2022 11.11.2022 1 ШОФЬОР КАМИОН Сливен средно

1057 11.10.2022 4.11.2022 1 ТЕХНИК ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ Сливен средно

1058 12.10.2022 11.11.2022 1 ОТЧЕТНИК СЧЕТОВОДСТВО Сливен висше

1059 12.10.2022 11.11.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

1078 18.10.2022 30.11.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно

1079 18.10.2022 30.11.2022 1 ЕЛЕКТРОТЕХНИК Сливен средно

1080 1.11.2022 30.10.2022 1 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА Сливен висше

1081 20.10.2022 30.11.2022 1 АВТОМЕХАНИК Сливен средно

1082 20.10.2022 30.11.2022 2 ПЕКАР Сливен средно

1085 21.10.2022 30.11.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ АВТОМИВКА Сливен средно

1091 7.11.2022 31.10.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно

1092 24.10.2022 18.11.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен средно

1093 7.11.2022 31.10.2022 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР Сливен средно

1094 25.10.2022 28.10.2022 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР Сливен средно

1095 25.10.2022 25.11.2022 1 РАБОТНИК ТОВАРО- РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ Сливен средно

1099 27.10.2022 30.11.2022 1 ОПЕРАТОР ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ Сливен средно