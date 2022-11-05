05.11.2022 16:05 , Мариана Иванова (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | Сливен | преди около 1 час | 1

В ранния следобед днес областният управител Минчо Афузов пристигна на мястото на нестихващия пожар северозападно от военния полигон "Ново село", в посока село Градец. Пожарът е възникнал в четвъртък, като наблизо са се провеждали учебни стрелби. Заради гъстата и суха растителност огънят се е разраснал бързо и вече обхваща площ от около 300 декара.

В момента 70 военнослужещи от полигон "Ново село" и 30 пожарникари и горски служители от Сливен се опитват да овладеят огнената стихия. В гасенето днес следобед се включи и хеликоптер от авиобаза "Крумово". Това стана, след като областният упарвител Минчо Афузов поиска помощ от българските военно-въздушни сили.

В момента опитите за ограничаване на огъня продължават.