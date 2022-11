AMD пуска нова пакетна промоция „AMD Radeon Raise the Game“

09.11.2022 16:22 , Людмила Калъпчиева

9 ноември 2022 г. - AMD обновява своята пакетна инициатива AMD Radeon Raise the Game. От днес до 4 февруари 2023 г. промоцията Radeon Raise the Game ще предостави на геймърите до две игри със закупуването на избрани графични карти от серия Radeon RX 6000, включително дългоочакваното продължение на любимата сага за зомбита, Dead Island 2, и новата епична научно-фантастична игра The Callisto Protocol. Офертата е валидна само за участващи търговски вериги.

Допълнителна информация геймърите могат да получат на www.amd.com/raisethegame. За пълния текст на условията на промоцията, както и за поискване на кодовете за игри, трябва да посетят www.amdrewards.com/terms.

Освен това, най-новата итерация на технологията за временно вдигане на качеството на AMD Radeon - FidelityFX Super Resolution (FSR), FSR 2.2, се очаква да бъде добавена днес към първата игра, Forza Horizon 5. FSR 2.2 също ще бъде достъпна за безплатно изтегляне от разработчиците на игри на GPUOpen.com скоро.

Популярната FSR технология на AMD, включваща вариантите FSR 1 и FSR 2, сега е достъпна в 218 игри, като този брой продължава да расте.