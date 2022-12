Кой е Николай Габровски - кандидатът на ГЕРБ-СДС за премиер

05.12.2022 11:52 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Професор Николай Габровски е кандидатът на ГЕРБ-СДС за министър-председател. Това стана ясно по време на връчването на мандата от президента Румен Радев.

Д-р Габровски завършва медицина в Медицинска Академия - гр. София през 1996 година. Първоначално работи като лекар в Неврореанимацията на УМБАЛ "Царица Йоанна" - ИСУЛ.

В Клиниката по неврохирургия на болница "Пирогов" е от 1997 година. През 2005 година д-р Габровски защитава дисертация на тема "Значение на задна съединителна артерия за неврохирургичната практика". От 2006 година е завеждащ на отделението по невроонкология. От 2008 е "Доцент" по неврохирургия. През 2010 е избран за заместник-председател на Българско дружество по неврохирургия. През 2011 година е избран за началник на Клиниката по неврохирургия на Университетска болница "Пирогов".

От началото на 2011 година е избран за Национален консултант по неврохирургия към Министерство на здравеопазването.

През януари 2012 проф. Николай Габровски е поканен за наблюдател борда на European Brain Council (Европейски мозъчен съвет) – координираща неправителствена организация, посветена на борбата със заболяванията на нервната система. Европейски мозъчен съвет работи в тясно сътрудничество с комисиите на Европейския съюз, Европейския парламент, Световната здравна организация и други отговорни органи по проблемите на заболяванията на мозъка.

През 2014 година е избран за "Професор" по неврохирургия към Клиниката по неврохирургия на университетска болница "Пирогов".

Проф. Николай Габровски става член на Управителния съвет на Български лекарски съюз през 2015 година, а от юни 2018 до септември 2021 е заместник-председател на съсловната организация.

От 03.2017 до 07.2021 година е заместник-директор по лечебната дейност на университетска болница „Н.И. Пирогов”.

През 2018 година, проф. Николай Габровски е е избран за председател на Българското дружество по неврохирургия, а през 2022 е преизбран за втори мандат на тази позиция.

През ноември 2021, проф. Николай Габровски става член-кореспондент на Българската академия на науките (БАН).

През октомври 2022, Европейската асоциация на неврохирургичните дружества (European Association of Neurosurgical societies - EANS) създава работна група за Нововъзникващи технологии и иновации в неврохирургията (Emerging tehcnologies and innovations in neurosurgery - ETIN) и за неин пръв председател е избиран проф. Николай Габровски.