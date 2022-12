12.12.2022 12:37 , Людмила Калъпчиева

Четириминутен филм, пресъздаващ човешкия живот, донесе на 16-годишната Антония Василева от Сливен награда от кинофестивала „Детска киномания“. Възпитаничката на Националната гимназия „Димитър Добрович“ в Сливен е победител в категорията "Най-добра анимация" с филма "Игра на живот". Тя участва за пръв път във фестивала за късометражно филмово творчество, създадено от деца и младежи от 7 до 18г ., на Сдружение „NIManimations – училище за кино и телевизия“ съвместно с Националния дворец на културата. Тя получи наградата си на 27 ноември.

Филмът й е вдъхновен от песента „Игра на живот“ на групата Cool Den. „Тази група ми е много любима, те нямат публика, а имат приятели“, сподели в интервю за БТА Антония Василева. Музикантите са били в залата при прожекцията на филма. „Подкрепиха ме много и сега са ми още по-големи приятели“, каза тя.

Техниката на анимацията е стоп моушън с пластелин, като изработката й е отнела осем дни и се състои от 2 256 снимки. Всичко - от декорите, фигурките, заснемането до последния детайл, е направила сама. Превърнала е стаята си в студио, родителите й са осигурили техника – статив, осветление.

„В анимацията съм включила доста различни теми, свързани с живота. Има я темата за изневярата, прошката, добротата, изтичащото време, любовта към природата, създаването на поколение и още много", обясни десетокласничката.

Антония описва себе си като меломан, любител на животните и на творчеството, което се опитва да подкрепя. Нейната специалност в художествената гимназия е „Рекламна графика“, възнамерява да стане илюстратор. „Представям си как някой ден ще покажа на детето си книга, която аз съм илюстрирала“, сподели авторката и добави, че това е възможност да свърже рисуването с четенето, което също много обича. Любим неин български илюстратор е Дамян Дамянов, който е родом от Сливен. Харесва много и Теодора Михайлова, която създава кориците на албумите на "Cool den", включително и логото им. Тя самата би искала също да прави корици на албуми на музикални групи.

„Следващата група, на която бих искала да направя анимация, е "No more many more" или "Radula", но ще оставя в тайна коя би била песента“, каза Антония Василева, която е сигурна, че ще участва и в следващото издание на кинофестивала.