Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола направи следното изявление при откриването на пленарната сесия в Страсбург в понеделник.

Уважаеми колеги,

Няма да е преувеличено, ако кажа, че това са едни от най-дългите дни в моята кариера. Трябва да подбирам думите си внимателно, по начин, който да не застрашава текущите разследвания и по никакъв начин да не подкопава презумпцията за невинност.

Аз ще го направя. Така че, ако яростта, гневът и скръбта ми не са се проявили, моля, бъдете сигурни, че те са налице - заедно с решимостта ми Парламентът да бъде по-силен.

Без съмнение:

- Европейският парламент, скъпи колеги, е подложен на атака.

- Европейската демокрация е подложена на атака.

- Както и нашият начин за отворени, свободни и демократични общества е подложен на атака.

Враговете на демокрацията, за които самото съществуване на Парламента е заплаха, няма да се спрат пред нищо. Тези злонамерени участници, свързани с автократични трети страни, са използвали неправителствени организации, профсъюзи, частни лица, сътрудници и членове на ЕП, за да се опитат да ограничат нашите действия.

Техните злонамерени планове се провалиха. Нашите служби, с които изключително много се гордея, от известно време работят със съответните национални правоприлагащи и съдебни органи за разбиването на тази предполагаема престъпна мрежа.

Действахме в синхрон с властите, за да гарантираме, че всички правни стъпки са спазени, че цялата информация е запазена и че, когато е необходимо, ИТ оборудването е защитено, офисите са запечатани, и претърсването на жилища е възможно. През изминалия уикенд придружавах белгийски съдия и полицаи, както изисква белгийската конституция, при извършването на домашен обиск.

Като предпазна мярка, отново при пълно зачитане на презумпцията за невинност, лиших споменатия заместник-председател от всички задачи и отговорности, свързани с ролята му на заместник-председател, и свиках извънредно заседание на Председателския съвет на ЕП, за да започна процедура по член 21 за прекратяване на мандата му като заместник-председател с цел да защитя целостта на Парламента.

Предвиждаше се днес да обявя началото на мандата за преговори по доклада за премахване на визите с Катар и Кувейт. С оглед на разследванията този доклад трябва да бъде върнат в комисия по граждански свободи.

Знам също така, че работата ни не е приключила и че ще продължим да съдействаме на разследванията, заедно с други институции на ЕС, толкова дълго, колкото е необходимо. Корупцията не може да се оправдае и ние изиграхме своята роля, за да гарантираме, че тези планове няма да могат да се осъществят.

Бих искала да уточня, че обвиненията не се отнасят до ляво или дясно, север или юг. Става дума за правилно и погрешно и бих искал да ви призова да устоите на изкушението да използвате този момент за политически цели. Не омаловажавайте заплахата, пред която сме изправени.

Сега съм в политиката, както и мнозина от вас тук, за да се боря с корупцията. За да отстоявам принципите на Европа. Това е изпитание за нашите ценности и системи и, колеги, позволете ми да ви уверя, че ние ще се справим:

Няма да има безнаказаност. Няма. Отговорните лица ще видят, че Парламентът е на страната на закона. Гордея се с нашата роля и помощ в това разследване.

Няма да има замитане под килима. Ще започнем вътрешно разследване, за да разгледаме всички факти, свързани с Парламента, и да потърсим начини да направим системите си още по-непробиваеми.

Ще започнем процес на реформи, за да видим кой има достъп до нашите сгради, как се финансират тези организации, неправителствени организации и хора, какви връзки имат с трети страни, ще поискаме повече прозрачност за срещите с чуждестранни участници и свързаните с тях лица. Ще разтърсим Парламента и този град и се нуждая от вашата помощ, за да го направим.

Ще защитим онези, които ни помагат да разкрием престъпността, и ще работя за разглеждане на нашите системи за подаване на сигнали, за да видя как те могат да бъдат укрепени.

Но също така трябва да кажа, че макар винаги да можем да се стремим да увеличим възпиращите мерки и прозрачността, винаги ще има хора, за които пакетът с пари си струва риска, но от съществено значение е тези хора да разберат, че ще бъдат заловени. Че нашите служби работят и че ще бъдат подложени на цялата строгост на закона. Както стана в този случай.

Това са тежки времена за всички нас, но знам, убедена съм, че ако работим заедно, можем да излезем от тях по-силни.

На вас, моите колеги, които преживяхте тези дни заедно с мен, позволете ми отново да кажа колко дълбоко съм разочарована - знам, че всички вие споделяте същите чувства.

Към онези злонамерени участници в трети страни, които смятат, че могат да си купят път към успеха. Които смятат, че Европа е за продан. Които смятат, че могат да превземат нашите неправителствени организации. Позволете ми да кажа, че този Парламент ще ви попречи.

Ние сме европейци.

По-скоро бихме останали на студено, отколкото да позволим да ни купят.

Интервенции от страна на лидерите на политическите групи

След изказването на председателя Роберта Мецола, ръководителите на политически групи се изказаха относно текущите белгийски разследвания, в които са замесени членове и служители на Европейския парламент.

Манфред Вебер (ЕНП, Германия) заяви, че "нашият авторитет е застрашен. Никакви правила не могат да спрат престъпниците, но ние сме готови да подобрим още повече нашите правила". Корупцията е най-големият враг на демокрацията, добави той и подчерта, че няма място за корупция нито в този Парламент, нито в която и да е друга институция на ЕС и че борбата с корупцията е единственият начин да се възстанови доверието.

Ираче Гарсия (С&Д, Испания) заяви, че "това е черен, много тъжен ден за европейската демокрация". Обявявайки, че нейната политическа група ще участва в съдебното производство като пострадала страна, Гарсия поиска от Парламента силен отговор, за да се установи "какво се е случило и да се гарантира, че това няма да се повтори". Тя призова за обединение в рамките на Парламента, за да се гарантира повече прозрачност и отчетност в неговата работа.

Стефан Сежурне (Renew, Франция) заяви, че "нашата институция трябва да потвърди безрезервно пълната си подкрепа и сътрудничество със съдебната система. Но това не означава, че трябва просто да изчакаме приключването на тази процедура - напротив". Той призова регистрите за прозрачност на Парламента да станат по-строги и да се създаде междуинституционален етичен орган с разследващи правомощия.

Тери Райнтке (Зелени/ЕСА, Германия) заяви, че това са мрачни дни за демокрацията в ЕС. "Мисля най-вече за милионите граждани, които в момента се сблъскват с трудности и не знаят как да изкарат месеца." Тя добави, че след това ЕП не може да работи както обикновено. "Трябва да напишем в прав текст какво искаме да направим. Това трябва да включва пълно разследване, реформа на лобисткия регистър, създаване на етичен орган и специална длъжност в Бюрото на ЕП, която да се занимава с тези въпроси."

Ришард Легутко (ЕКР, Полша) заяви, че са излезли наяве много факти и "в бъдеще ще бъдат разкрити още". Тези, които са таргетирали Парламента, вероятно са смятали, че Парламентът е място с някои слаби места, заяви той, и са постигнали целта си за шок на всички членове на ЕП. Той заяви, че в резултат на този случай трябва да се направи критичен, външен анализ, критично описание на начина, по който функционира институцията, за да се предотвратят подобни събития в бъдеще.

Марко Дзани (ИД, Италия) подчерта, че "отношението на морално превъзходство", както се посочва в неотдавнашния доклад на комисията по външна намеса на ЕП, трябва да бъде изоставено пред лицето на този скандал. Освен незабавните действия за запазване на авторитета на институцията и разкриването на политически отговорните лица, в Парламента трябва да се развие "ново отношение", каза той, без "самореферентността, която често е вредяла на тази институция".

От страна на левицата председателят Манон Обри (Франция) заяви, че Европейският парламент е изправен пред най-големия скандал в своята история. Тя заяви, че не е изненадана, тъй като и преди е забелязала как "определени политически групи" са се опитали да отслабят последната резолюция относно Катар. Г-жа Обри поиска създаването на анкетна комисия, която да проучи доколко институциите на ЕС са уязвими за корупция и конфликти на интереси. "Демокрацията не е за продан", каза тя в заключение.