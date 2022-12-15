Военно окръжие – Сливен обявява длъжности за служба в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

ОБЯВА
Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната
на Република България са обявени длъжности за служба в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ,
които могат да се заемат от български граждани освободени от военна служба,
без провеждане на конкурс.
Обявените длъжности са в следните военни формирования:
за Военноморски сили – общо 29 длъжности в гарнизони Бургас и Варна.
за Сухопътни войски – общо 1387 длъжности в гарнизони Асеновград, Белене, Пловдив, Шумен, Русе, Плевен, Мусачево, Стара Загора, Свобода, София, Благоевград, Враца, Смолян и СЛИВЕН.
* За военно формирование 22220 – Сливен, вакантните длъжности са 14 (четиринадесет).
* За военно формирование 26260 – Сливен, вакантните длъжности са 180 (сто и осемдесет).
за Централно военно окръжие – общо 126 длъжности, във военните окръжия, в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Смолян, Софи,я Стара Загора, Хасково, Шумен и Ямбол.
Подробно с вакантните длъжности за служба в доброволния резерв
може да се запознаете на профилите ни във Фейсбук и Инстаграм,
на място във Военно окръжие – Сливен
и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел, Твърдица.
Документите на желаещите да кандидатстват за служба в доброволния резерв
им се предоставят от Военно окръжие – Сливен
и Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел, Твърдица.
Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес
на местоживеене в област Сливен,
подават документи във Военно окръжие – Сливен,
в срок до 27 октомври 2023 г.
Адрес и телефон за информация:
Военно окръжие – Сливен
гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4
телефон 088 454 13 55
Фейсбук профил: Военно Окръжие Сливен
Инстаграм профил: vo_sliven