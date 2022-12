Рок група „Конкурент“ с концерт в Сливен по повод настъпващата 2023 година

01.01.2023 00:27 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Рок група „Конкурент“ изнесе тази вечер в Сливен концерт. Това се случи броени часове преди настъпването на Новата 2023 година. В празничната програма „Заедно в Новогодишната нощ“ ще участват още танцьорите от Ансамбъла за народни песни и танци-Сливен и изпълнения на Деян Митев. Точно в 00:00 часа прозвуча химна на България и небето над града бе озарено от празнични фойерверки. Кметът Стефан Радев произнесе празнично слово по повод настъпващата 2023 г.

„Конкурент“ е българска рок-група създадена през 1986 г. от Емил Анчев. През годините са направили множество концерти както в България, така и извън нея. Били са подгряващи на изпълнители като Whitesnake, Toto, Glenn Hughes и Deep Purple.

При участията си във фестивала World Music Fair дели сцена с групи като Scorpions, Toto, Rammstein, Iron Maiden, Yngwie Malmsteen и мн. др. С Deep Purple свири на престижния фестивал Montreux Jazz Fest, където групата участва в две поредни години.

През 1996 г. френският музикален канал MCM излъчва два видеоклипа на Конкурент – "Do You Wanna" и "Leave Me Alone", впоследствие номинирани за годишните награди на МСМ в категорията „Видеоклип от Източна Европа“, а самата група – за „Рок – група от Източна Европа“.

През 1997 г. „Конкурент“ става „рок-група на България“ на конкурса „Национални поп и рок награди“, организиран от БНТ и НДК, а по-късно представя албума си „Нещо Влажно“ на ежегодния световен музикален панаир World Music Fair в Германия, което печели международна популярност на групата.

През 2010 г. групата е съпорт-бенд на AC/DC в София пред 85 000 зрители – рекорд за страната !

През 2018 е издаден албумът "In flames" /The best of Konkurent, Vol.2/.