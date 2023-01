Теми от седмицата в Европейския парламент

13.01.2023 16:12 , Людмила Калъпчиева

Председателят на ЕП стартира процедура за снемане на имунитета на двама депутати

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20230102IPR65401/predsedateliat-na-ep-startira-protsedura-za-snemane-na-imuniteta-na-dvama-deputati

Председателят Мецола стартира спешна процедура за снемане на имунитета на двама членове на Европейския парламент, в отговор на искане на белгийските съдебни органи.

Проучване на Евробарометър: Европейците са обезпокоени от кризата с разходите за живот и очакват допълнителни мерки от ЕС

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20230109IPR65918/evropeytsite-sa-obezpokoeni-ot-krizata-s-razkhodite-za-zhivot

Нарастващите разходи за живот са най-неотложната тревога за 93% от европейците, сочи последното проучване на Евробарометър за Европейския парламент, публикувано в четвъртък.

Инфлация / Обща селскостопанска политика. Комисията на ЕП по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) обсъди с комисаря по земеделието Януш Войчеховски въздействието на нарастващата инфлация върху общия бюджет на ЕС за селското стопанство и опасенията относно влиянието на високите цени върху достъпността на храните и фуражите в Европа. В отделен дебат евродепутатите обсъдиха и положението на украинското селскостопанско производство и износ.

Запис: заседание на AGRI, понеделник, 9 януари, (наличен превод на български език)

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/committee-on-agriculture-and-rural-development_20230109-1500-COMMITTEE-AGRI

Външна намеса. Специалната комисия на ЕП по въпросите на външната намеса във всички демократични процеси в Европейския съюз, включително дезинформацията (INGE2), обсъди първия набор от предложения относно начините за предотвратяване на вмешателството от страна на злонамерени чуждестранни участници. Текстът на резолюцията разглежда също така възможните заплахи за намеса по време на европейските избори през 2024 г. и подчертава проблема във връзка с корупционни практики в институциите на ЕС и държавите членки.

Запис: заседание на INGE2, четвъртък, 12 януари

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/special-committee-on-foreign-interference-in-all-democratic-processes-in-european-union-including-di_20230112-0900-COMMITTEE-ING2

Граждани на ЕС / Местни избори. Комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE) гласува предложение за премахване на пречките пред гражданите на ЕС, пребиваващи в други страни от ЕС, да гласуват и да се кандидатират в местни избори. Допълнителна информация (на английски): MEPs propose new rules for mobile Europeans’ participation in local elections

Запис: заседание на LIBE, четвъртък, 12 януари

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20230112-1045-COMMITTEE-LIBE