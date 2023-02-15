Откриване на изложба „Нов Ноев ковчег“ в град Сливен-съвременно българско изкуство

15.02.2023 15:49 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 43 минути | 22

На 23 февруари 2023 г., от 17:30 часа, в зала "Сирак Скитник" в Сливен, предстои откриване на изложбата „Нов Ноев ковчег“-един кураторски проект на Росен Станоев. Това съобщиха от Художествена галерия „Димитър Добрович“ в града.

Изложбата „Нов Ноев ковчег“ цели да представи съвременното българско изкуство в неговото видово, жанрово и стилово многообразие. Експозицията в зала „Сирак Скитник“ ще включва живопис, графика, скулптура, рисунки, колажи, стъклопластика, аерофотография и др. Селектираните творби са дело на художниците Николай Добрев, Цветан Казанджиев, Валентина Чернева, Милен Маринов, Неделчо Кучков, Росен Станоев, Иван Обретенов, Радослав Георгиев, Павлина Сърбова, Веселин Дамянов – Вес, Димо Колибаров, Светлин Ненов, Христо Христов, Петър Чиновски, Милко Божков, Венцеслав Антонов, Петьо Маринов, Явор Цанев, Мария Зафиркова, Веселин Начев, Боян Янев, Зоран Мише, Минчо Ляпчев, Альоша Кафеджийски, Георги Лечев, Николай Николов, Олег Костадинов, Тома Томов, Борислав Кузманов, Явор Мичев, Димитър Тумбалов, Димитър Манолов, Георги Георгиев, Емил Попов, Венелин Божидаров и Йордан Нарлиев.

Произведенията са предоставени за изложбата както от самите автори, така и от Росен Станоев, който, освен художник, е и колекционер на съвременно българско изкуство. В изложбата ще бъдат включени и пластики на Емил Попов, собственост на Художествена галерия „Димитър Добрович“-Сливен.

Изложбата ще продължи до 24 март 2023 г.

Снимка на зала "Сирак Скитник"-архив,2022 г.