AMD обяви промо пакет с играта The Last of Us Part I

08.03.2023 10:07 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят | преди 12 минути | 0

- Компанията намалява и цената на Radeon RX 7900 XT -

7 март 2023 г. - От 28 март геймърите могат да се потопят в The Last of Us Part I, която за първи път ще е във вариант за РС. От 7 март до 15 април 2023 г. AMD предлага безплатно копие на играта (на стойност $60 USD) при закупуване на избрани графични карти Radeon RX 7000 или Radeon RX 6000 серии, както и при закупуване на отговарящи на условията компютри, оборудвани с избрани Radeon графични карти от серията RX 6000 и RX 7000

Включена в офертата е новата Radeon RX 7900 XT, която вече се предлага от участващите търговски вериги само за $849 USD (напр. Newegg). Това прави моментът особено подходящ за геймърите да вземат най-новото графично предложение на AMD, за да изпитат всеки детайл от хитовото заглавие на Naughty Dog, което включва поддръжка на авангардната технология за вдигане качеството на картината AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.2.

Radeon RX 7900 XT е базирана на новаторска AMD RDNA 3 архитектура, поддържа DisplayPort 2.1 и разполага с още разширени възможности, които извеждат игрите на следващото ниво. И с ниската цена и допълнителната стойност на промоционния пакет, никога не е имало по-добро време да се заемете с 4K игри с помощта на Radeon RX 7900 XT.

Геймърите могат също така да се възползват от промо пакета с покупката на избрани графични карти от серията Radeon RX 6000 – включително Radeon RX 6500 XT, Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6700 XT и други – които предлагат водеща производителност и производителност на долар в сравнение с конкуренцията и може да се намерят на страхотни цени от водещите търговски вериги.

Допълнителна информация за промоцията можете да намерите тук, а геймърите могат да прочетат условията и да поискат безплатните кодове за игри тук.