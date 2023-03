29.03.2023 14:54 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Кафето е една от най-консумираните напитки в света, но махалото се върти напред-назад относно ползите и недостатъците му.

Новите резултати от малко проучване, публикувано в The New England Journal of Medicine, показват както положителни, така и отрицателни страни: Пиенето на поне една чаша кафе на ден може да ви накара да се движите повече, но да спите по-малко - и може да ви изложи на по-висок риск от един вид сърцебиене.

"Общият извод е, че не съществува само една-единствена последица от консумацията на кафе, свързана със здравето, а че реалността е по-сложна", казва водещият автор на изследването д-р Грегъри Маркъс, кардиолог и професор по медицина в Калифорнийския университет в Сан Франциско.

По-голямата част от изследванията по темата са наблюдателни, което означава, че просто гледаме какво се случва с хората, които пият и които не пият кафе, което е силно ограничено от възможността да има някаква друга характеристика, която да определя дали някой пие кафе", казва Маркъс. "Единственият начин да се намалят тези потенциални ефекти беше да се проведе рандомизирано интервенционно проучване."

За да получат по-добра представа за непосредствените ефекти на кафето върху здравето, авторите набират 100 здрави възрастни, които са на средна възраст 39 години и са от района на Сан Франциско. Те оборудват участниците с Fitbit, за да следят стъпките и съня им, с непрекъснати монитори за кръвна глюкоза и електрокардиографски устройства, които следят сърдечния им ритъм. Всеки участник бил разпределен на случаен принцип да пие толкова кафе, колкото иска, в продължение на два дни, след което да се въздържа два дни, като този цикъл се повтаря в продължение на две седмици.

Авторите установяват, че в дните, в които се пие кафе, участниците правят средно 1058 крачки повече, отколкото в дните на въздържание. Но в тези дни сънят е бил в ущърб - участниците са почивали с 36 минути по-малко. Колкото повече кафе са пили, толкова повече физическа активност и толкова по-малко сън са имали.