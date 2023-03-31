Криминална хроника Ямбол - 31.03.2023 г.

31.03.2023 11:58 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | България | преди около 1 час | 50

Информационен бюлетин 31.03.2023 г.

В РУ-Стралджа е образувано бързо производство за незаконно присъединяване към водопреносната мрежа. Вчера в село Иречеково, при проверка в частен имот е установено неправомерно присъединяване към тръбопровод на водопреносна мрежа, с което са създадени условия за непълно отчитане на потребената вода. Работата по случая продължава.

На 30 март, около 16:00 часа, на пътя между селата Недялско и Иречеково, служители на РУ-Стралджа са установили 20-годишен мъж да управлява нерегистрирано МПС - челен телескопичен товарач. По случая е образувано досъдебно производство.

Вчера в 10 ямболски училища са получени заплашителни съобщения на служебните ел.пощи. В осем от учебните заведения занятията са прекратени по решение на училищните ръководства, в едно са продължили до обяд, а едно е реализирало занятия извън училището. Служители от ОДМВР-Ямбол са извършили необходимите полицейски действия в районите и на десетте училища.