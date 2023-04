06.04.2023 11:30 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 42

Двете банди свирят в първия ден на фестивала преди Scorpions

Шведите от Dynazty и германците от Iron Savior идват за първи път в България, за да открият Midalidare Rock In The Wine Valley 2023. Двете групи ще свирят на 30 юни (петък), когато хедлайнери са легендите от Scorpions.

Dynazty са основани през 2007-а в Стокхолм, Швеция, като до момента групата има издадени осем студийни албума. Международният пробив идва с втория им запис "Knock You Down", който с излизането си през 2011 г. ги позиционира на световната рок сцена. Последвалият "Sultans of Sin" от 2012 г. затвърждава добрата посока на групата и тя отбелязва забележителни позиции в световните класации.

С "Titanic Mass" от 2016-а шведите правят следващата логична стъпка в звука на Dynazty, който продължава да еволюира и до днес. Бандата залага на мелодични пауър метъл композиции, добавяйки към тях и симфоничен елемент. Гласовите възможности и сценично присъствие на техния вокалист Nils Molin са забелязани от сънародниците им Amaranthe, които го правят официален член на групата през 2017 г.

Dynazty са:

Nils Molin: вокали

Love Magnusson: китари

Mikael Lavér: китари:

Jonathan Olsson: бас

Georg Härnsten Egg: барабани

Iron Savior са създадени в Хамбург през 1996-а година като солов проект на мултиинструменталиста и продуцент Piet Sielck. Към него след това се присъединяват Kai Hansen от Helloween и тогавашният барабанист на Blind Guardian - Thomen Stauch. Критиците веднага сравняват звученето на групата с банди като Judas Priest и Iron Maiden. От създаването си Iron Savior имат 12 студийни албума, две EP-та и едно официално концертно издание. През годините групата е претърпявала множество промени, като с днешна дата Piet Sielck е единственият член от първоначалния състав. Най-популярната песен на немската пауър метъл формация е "Heavy Metal Never Dies" от 2011 година, която има над 14 милиона слушания.

Iron Savior днес са:

Piet Sielck – вокали и китара

Joachim "Piesel" Küstner - китара и бек вокали

Jan-Sören Eckert - бас и вокали

Patrick Klose - барабани

Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе от 30 юни (петък) до 2 юли (неделя) 2023 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.

Деца до 12 години влизат без билет!

Цените на билетите на този етап са:

- 100 лева – еднодневен билет за 30 юни с хедлайнер Scorpions

- 100 лева – еднодневен билет за 1 юли с хедлайнер Europe

- 100 лева – еднодневен билет за 2 юли с хедлайнер Helloween

- 150 лева – тридневен билет за целия фестивал

Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley

https://midalidarerock.bg