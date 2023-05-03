Турнир по лека атлетика - Шабла

На 29.04 се проведе турнир "Коста Василев " в гр.Шабла. Лекоатлетите от СКЛА "М.Желев " гр Сливен се върнаха с 10 медала, от които 2 златни, 5 сребърни и 3 бронзови, някои с подобрени лични резултати, други - близки до личните, а ето и имената на медалистите:
Симона Иванова -под 16.гюле -2-ро м.
Мария Луиза Димитрова- под 18 г. 100м.гл.б. 12- то м. гюле -2-ро м.
Василен Енчев -под 16 г. Копие -2-ро м.
Радост Маринова -под 18 г. копие -3-то м.
Християна Василева -под 18 г. гюле -1 -во м.
Стоян Христов под 16г.-гюле 1-во м.
Петър Тодоров под 16 г.-гюле -2-ро м.
Стилиян Вачев -под 20 г.гюле -3 то