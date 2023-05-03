Турнир по лека атлетика - Шабла

03.05.2023 14:13 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди 25 минути | 19

На 29.04 се проведе турнир "Коста Василев " в гр.Шабла. Лекоатлетите от СКЛА "М.Желев " гр Сливен се върнаха с 10 медала, от които 2 златни, 5 сребърни и 3 бронзови, някои с подобрени лични резултати, други - близки до личните, а ето и имената на медалистите:

Симона Иванова -под 16.гюле -2-ро м.

Мария Луиза Димитрова- под 18 г. 100м.гл.б. 12- то м. гюле -2-ро м.

Василен Енчев -под 16 г. Копие -2-ро м.

Радост Маринова -под 18 г. копие -3-то м.

Християна Василева -под 18 г. гюле -1 -во м.

Стоян Христов под 16г.-гюле 1-во м.

Петър Тодоров под 16 г.-гюле -2-ро м.

Стилиян Вачев -под 20 г.гюле -3 то