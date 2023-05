Първи ден на XXV Национален фестивал на детската книга

10.05.2023 09:17 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 21 минути | 4

Двадесет и петото издание на Националния фестивал на детската книга – Сливен, 2023г., организиран от Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен в партньорство с Министерството на културата, Община - Сливен, Областна администрация - Сливен, ДАБЧ, най-големите детски издателства и много приятели и спомоществователи, се открива днес, 10 май, и ще продължи до 12 май 2023г., включително. Единственият форум в България посветен изцяло на детската книга, на проблемите свързани с нейното издаване, разпространение и четене ще премине под почетния патронаж на Министерството на културата. Председател на Организационния комитет на фестивала е кметът на община Сливен – Стефан Радев. Събитието се реализира с медийната подкрепа на БТА, БНТ и БНР.

Вече 25 години Фестивалът реализира много успешно няколко основни цели – популяризира творчеството на съвременните български детски автори, които творят както в страната, така и извън нейните граници, активно съдейства за подобряване на взаимодействието между авторите, илюстраторите, издателите и разпространителите на детски книги, предизвиква дебат и влияе на издателските политики, налага нови модели за създаване на интерес към книгите и четенето, чрез многобройни конкурси и пленери вдъхновява децата към творчество, а Националната награда „Константин Константинов“ вече 20 години е стимул за развитие на писането и публикуването за деца. И тази година събитията от фестивалната програма са насочени към реализиране на тези цели.

В трите фестивални дни писатели, илюстратори и издатели от страната и чужбина в многобройни срещи ще покажат на малките читатели най-добрите постижения в приказния и реалния свят на детската литература.

Три дни фестивалът ще бъде и сцена за изява на възможностите на много млади дарования от цялата страна, които чрез словото, песните и танците ще отправят своите първи послания на творци. В Сливен ще си дадат среща и много талантливи малки поети и писатели, и майстори на най-красивите кукли на любими литературни герои - участници в различните конкурси, които се провеждат в рамките на фестивала.

По традиция, Фестивалът ще бъде открит с концерт на 10 май от 10.00ч. в празнично украсеното фоайе на Драматичен театър “Стефан Киров” – гр. Сливен. Водещ на концерта ще бъде актьорът Симеон Владов, а в него със свои изпълнения ще се включат: балет „Барби” – Сливен и „Джуниър бенд“ - гр.Велико Търново.

Официалният старт на фестивала ще бъде даден от Стефан Радев – кмет на Община Сливен. В церемонията по откриването ще се включат и областният управител на Сливенска област Минчо Афузов, председателят на Общински съвет –Сливен Димитър Митев, членове на Организационния комитет на фестивала, гости и участници във фестивалната програма от страната и чужбина.

Програмата на първия ден от фестивала включва два спектакъла и два концерта на открита сцена, откриване на три изложби, премиери на шест нови детски книги, кръгла маса с международно участие на тема: „Феноменът Национален фестивал на детската книга – уникално креативно пространство за деца и творци“, литературен маратон по училища с писатели и издателства - гости на Фестивала.

На специална пресконференция, от 12:00 ч., в РБ ”Сава Доброплодни”, журито за определяне носителите на Националната награда „Константин Константинов” – за принос в детското книгоиздаване ще обяви носителите на наградата в различните категории за 2023г. Ще бъде съобщена и наградата на детското жури в категория „Автор”.

Минути след откриването на фестивала, от 11.00ч., на първия етаж на ДТ „Стефан Киров” ще бъде открита изложба „Театрални кукли на любими литературни герои” с творби на участниците в XII Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои - 2023. В тазгодишното издание на конкурса се включиха над 270 деца и юноши на възраст от 7 до 16 години от специализирани школи и училища от цялата страна. От сръчните им ръце оживяха над 300 кукли на любими герои на известни и обичани от децата литературни герои.

От 11:00ч. на открита сцена ще започне концерт „Здравей, наш фестивал!“ с водещ Христо Хр. Симеонов и участието на талантливи, малки певци, танцьори и музиканти от Сливен и Велико Търново.

И тази година централният площад и ларгото ще се превърнат в улица на приказките. В трите фестивални дни на откритата сцена пред община Сливен ще бъдат представени няколко спектакъла, които ще срещнат деца и възрастни с любимите им приказни герои. Приказният маратон ще започне в първия ден на фестивала, в 12:30ч. Ще бъде представен спектакъла на ДКТ – гр. Русе: „Кой e по-хитър” /Режисура: Дарин Петков; Сценография: Цветана Коева; Музика: Иван Драголов; Участват: Деница Дончева и Мартин Маринов/. От 16:30 ч. на откритата сцена започва спектакъла „Оттук оттам“ на театър „Трио“ - Бургас.

Театър „ТРИО” събира трима млади актьори – Александра Илиева-Енева, Ивайло Енев и Женя Георгиева, които след като завършват Националната академия за филмово и театрално изкуство „Кр.Сарафов”- София започват своя творчески път в трупата на Държавен куклен театър – Бургас. Обединени от стремежа си да експериментират в различни театрални форми, в тях се заражда идеята да създадат частен куклен театър, в който спектаклите са изградени изцяло върху музика.

Дейността на театъра е насочена главно към създаване и популяризиране на театрална продукция в България и чужбина, организация на арт-събития за деца.

Участия в национални и международни фестивали: XVI Международен театрален фестивал за деца и младежи - Бурса, Турция (2011)., Международен театрален фестивал за деца и младежи „Забранено за възрастни" - Смолян (2012-2013), Международен ден на куклите в Измир” - Измир, Турция (2012-2015), Летен фестивал - Букурещ, Румъния (2013, 2014, 2016, 2017), Международен куклен фестивал на открито "Дните на куклите" - Бургас (2014 - 2016), XI Международен детски театрален фестивал - Анкара, Турция (2015.), XI Международен детски и младежки театрален фестивал "Ескишехир" - Ескишехир, Турция (2016), Международен куклен фестивал - Истанбул, Турция (2014, 2015, 2016, 2017), V Музикален куклен фестивал - Чилгок, Корея (2016), XVII Международен фестивал на сенките и куклите - Бурса, Турция (2017), XX Международен театрален фестивал „Гъливер" - Галати, Румъния (2017) и др..

В първия ден на фестивала, от 11:00ч., в РБ „Сава Доброплодни” ще се състои майсторски клас по творческо писане „Граматика на фантазията” с модератор Весела Фламбурари. В интересното и провокативно занимание ще се включат над 20 деца от Сливен, участници в Националния литературен конкурс „От другата страна на вълшебното огледало” и носители на призови места в конкурса.

Акцент в програмата на фестивала и тази година са тенденциите в развитието на съвременната детска илюстрация. Ще бъдат представени няколко изложби. В първия ден на фестивала ще бъдат открити две изложби – илюстрации.

В галерия „Димитър Добрович” /бул. „Цар Освободител” № 13/ от 11:30ч. ще бъде открита изложба – илюстрации на Невена Ангелова - носител на Националната награда „Константин Константинов”, категория „Илюстратор” за 2022г. За изложбата е издаден и каталог, в които е представена накратко биографията и творческите постижения на Невена Ангелова и включените в експозицията илюстрации, което прави ефекта на изложбата още по траен и значим, а художничката по-разпознаваема, не само за специалистите от книжния сектор от България и чужбина, но и за децата и техните родители.

Невена Ангелова в родена през 1974 г. в гр. Бургас. През 1999г. завършва специалност „Книга и печатна графика” в Национална художествена академия - София.

Илюстратор и графичен дизайнер е на десетки печатни издания за деца и възрастни. Работи и в областта на арт-колажа и живописта. Има няколко самостоятелни изложби в България, Холандия и Швейцария.

От 2008г. преподава дисциплината Рисуване в Национална художествена академия - София.

Националната награда „Константин Константинов”, в категория „Илюстратор” за 2022 г. получава за илюстрациите към издадените през 2021г. книги „Какво е да си майка” /издателство „Жанет 45”/ и ”Кой припка за рибка. Кученцето Чарли” /Издателство „Ина”/.

В галерия „Май” /бул. „Цар Освободител” № 1/ от 13:00ч. ще бъде открита изложба – илюстрации от IV Международен студентски конкурс на тема: „Из приказния свят на Константин Константинов”, посветен на 20г. от учредяване на Националната награда за принос в детското книгоиздаване на името на писателя и награждаване на отличените участници. Конкурсът се организира за четвърта поредна година от РБ ”Сава Доброплодни” с подкрепата на НХА – София. В конкурса тази година със свои творби участват 19 студенти от В конкурса се включиха студенти от НХА-София, ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“, Художествената академия в Сараево /БиХ/ и от Художествения факултет на университета в гр.Печ /Унгария/.

Изложбата ще бъде открита от Петър Станимиров – член на журито за определяне на носителите на наградите от конкурса. След откриването на изложбата ще се състои и церемония по награждаване на отличените участници: /I награда: Йордан Хаджистойчев (London College of Contemporary Art Graphic Design), II награда: Mustafa Velagic (Academy of Fine Arts in Sarajevo, Department of Graphic design); III награда: Теодор Мирчев (Национална художествена академия – София); Поощрения: Катя Стойчева (ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”); Hanna Mujagić (Academy of Fine Arts in Sarajevo, Department of Graphic design); Martina Reč (Academy of Fine Arts in Sarajevo, Department of Graphic design); Елена Бачева (Национална художествена академия – София); Благовеста Нейчева(Национална художествена академия – София)/.

И в трите дни на фестивала са включени премиери на интересни детски книги, които ще се състоят във фоайето на ДТ ”Стефан Киров” – Сливен и в ПТЦ „Сините камъни“ - зала „Божур“. В първия ден, от 11:30ч. в Драматичен театър „Ст. Киров”, /фоайе/, е премиерата на книгата „Чудният нов свят” на Марин Трошанов. /ИК “Мармот“/

Марин Трошанов е роден на 24 май 1984г. в гр.Бургас. Завършва магистратура по Международни отношения в СУ „Св. Климент Охридски” и втора, по Бизнес администрация. в Университета в Шефилд /Англия/. През 2015г. е финалист в конкурса Next Generation Leaders за млади мениджъри и предприемачи в България.

В момента работи в голяма IT компания. Като блогър, писател и сценарист на свободна практика работи върху различни фантастични и публицистични произведения. Заедно с художника П. Станимиров създава комикса „Дамга” спечелил наградата за най-добър традиционен комикс на Международен фестивал на комикса в гр.Белград (2012).

Издал е трилогията фентъзи романи: „ЛАМЯ ЕООД” (2016), „ЛАМЯ ЕООД 2 - Освобождение” (2017) и „ЛАМЯ ЕООД 3 - Сблъсък” (2019).

Автор е и на поредица от детски книжки за Робота Чапек: „Роботът Чапек на планетата с трите слънца” (2019). „Роботът Чапек и шпионската мисия на Пафуй Сянката” (2019) и „Роботът Чапек и лабиринта на сърдитото лигаво чудовище” (2020). През 2021г. излиза книгата му „Еми и Крадецът на сенки”. Най-новата му книга е „Чудният нов свят”(2022г.).

Носител е на Наградата „Перото” в категория „Детска литература” (2019) и на Националната награда „К. Константинов” - за принос в детското книгоиздаване, категория „Автор” (2020). Детското жури определя писателя Марин Трошанов за носител на наградата „Автор“ за 2022г. за книгата му „Еми и Крадецът на сенки” (издадена от ИК „Сиела“, 2021).

От 11:30ч. в ПТЦ „Сините камъни“ - зала „Божур“ ще се състои премиерата на книгата „Приказки за чуруликане” на Нели Маргаритова. /ИК “Софтпрес“/

Нели Маргаритова е родена на 19 април 1969г. в гр. Смолян. Завършила е УАСГ - гр. София, специалност „Строително инженерство” и „Външна търговия и международно право” в УНСС - гр.София. Работи като консултант, преводач и журналист на свободна практика в редица печатни и електронни издания. .

Автор е на поредицата за деца „Тайни и вълшебства на улица „Розмарин” №13: „Здравей, Рада!”(2012), „Лека нощ, Рада!” (2012) и „Весела Коледа, Рада!”(2013), и на книгите „Славни слънчогледови случки” (2013), „7 приказки зелени с крила, крачета и антени” (2015), „Букви с меки лапки, капели и чорапки” (2018), „101 срички за полезните привички” (2019) и „Чудни приказки за порастване” (2019). През 2022г. излиза най-новата ѝ книга „Приказки за чуруликане” /ИК “Софтпрес“/.

От 12.30 до 13.30ч. в ДТ ”Стефан Киров”/ фоайе/ ще бъде представена книгата „Ния и таласъмското съкровище“ на Весела Фламбурари /ИК “Българска илюстрация“/.

Весела Фламбурари е родена през 1967 г. в град Добрич.

Завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов'", магистърска степен по „Актьорско майсторство за куклен театър", завършила в класа на проф. Николина Георгиева, а по-късно и СУ „Климент Охридски", магистърска преквалификационна степен по „Културология“ с научен ръководител проф. Ивайло Знеполски.

В.Фламбурари е била автор и водещ на детското неделно предаване „Тинтири-минтири” по програма “Хр. Ботев” на БНР (1993-2000) и на тринадесет епизода „Приказчици” от телевизионната поредица на БНТ „Лека нощ, деца!” (2008).

Автор е на детските книги: „Приказки за мъничета” (2000); фантазийния роман „Приказки от Горната земя”: кн. 1. „Мина, магиите и бялата стъкленица” (2005) и кн.2. „Мина и магията за предсказание” (2006); „Приказчици” (2006); „Миличко мое тефтерче! Съчиненията на малката мишка Метличина.” (2009); „Приказки за театър” (2009); „Приказчици, приказчици” (2010); „Коледни приказчици” (2010); „Майска нощ с феята - Кандилка” (2012). В периода 2015-2017г. излизат преработените и допълнени: кн.1. „Мина, магиите и бялата стъкленица”(2015), кн.2. „Мина и магията за предсказване”(2016) и кн.3. „Мина и тайната на магиите” (2017) от фантазийната трилогия „Приказки от Горната земя”, „Майстори на феи”(2017). Най-новата ѝ детска книга е „Ния и таласъмското съкровище", ИК „Българска илюстрация" (2022 г.).

През 2011 г. е удостоена с Националната награда за детско книгоиздаване „Константин Константинов“ в категория „Автор“ за детските книги „Приказчици, приказчици” и „Коледни приказчици”, излезли през 2010г. /ИК „Проф. Петко Венедиков“/. Носител е и на наградата „Мaлкият принц”, Босна и Херцеговина(2012), на Националната награда „Най-добър детски фантаст“ (2015), на Международна награда като съавтор в Songs of peace, the World’s biggest anthology (2020) и др.

От 12.30ч. в ПТЦ „Сините камъни“ - зала „Божур“ ще се състои премиерата на книгата „Шарени сапунени балони“ на Иванка Могилска. /ИК “Жанет 45“/.

Иванка Могилска е родена на 5 юни 1981 година. Завършва режисура за драматичен театър в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и връзки с обществеността в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на две стихосбирки, два романа и сборник с разкази за възрастни.

През 2022 г. ИК“Жанет 45“ издава първата й детска книга „Шарени сапунени балони“.

От 13.30ч. в ДТ ”Стефан Киров”- Камерна зала, ще се състои представяне на книгата „Дракончето Ринти и орденът на кралете“ на Доника Ризова. /ИК “МАРМОТ“/.

Доника Ризова е родена на 8 юли 1975г. в гр. Дупница. Завършила е магистратура "Връзки с обществеността" в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Тя е популярен журналист, комуникационен експерт и травъл блогър.

Започва кариерата си като репортер в „Дарик радио“ и по-късно става главен редактор, отговарящ за развитието на радиото в Северозападна България. Тя е автор и собственик на травъл сайта lifeofdonika.com и PR агенция PR Code.

През 2021г. издателство „Мармот” издава дебютната й детска книга "Дракончето Ринти". През септември 2022г. излиза втората част от поредицата вдъхновена от живота на семейството на остров Майорка - „Дракончето Ринти и орденът на кралете“.

Носител е на множество награди, сред които: „Златно перо” на Съюза на българските журналисти, наградата "Свети Влас" за телевизионна журналистика, наградата „Златно сърце“ за активната си социална ангажираност и др.

Премиерата на книгата на Асен Сираков „Чочо мозъка и вълшебният айфон“ на /ИК „Атея“/е с начален час 14:30ч. в Драматичен театър „Ст. Киров”, фоайе.

Асен Сираков е роден е на 6 юли 1952г. в гр.София. Завършва Руска и Българска филология в СУ "Св. Климент Охридски".

Асен Сираков е писател, езиковед, публицист, преводач, драматург и журналист с над 1500 публикации в периодичния печат. Автор и водещ на предаването "12+Пляс!" в БНР /1993-1998/, водещ на "Нощен Хоризонт" и „12+3" в БНР, автор и водещ на "Неделен магазин" и "Горе, Долу", журналист в „Панорама" по БНТ.

Автор е на 12 книги за възрастни: стихосбирки, няколко романа и сборници с разкази; както и на музика: авторски песни, естрадни песни, пиеси за пиано, концерт за пиано и оркестър.

Автор е и на книгите в рими за деца: „Приказки за малък Мечо или кога Зайо спи зимен сън" (2009), „Приказка за малката слоница" (2016), „Приказка за една Плишимура, която дори не приличаше на Плишимура"(2017) и „Приказка за Ежко Измишльоткин и къртицата Софица"(2018). През 2021г. излиза поредицата му „Четвъртото неизвестно", която включва книгите , „Хлона”, „Амалия”, „Ип и Мишо” и „Принцеса Натима”. През 2022г. излиза новата му книга „Чочо мозъка и вълшебният айфон“.

Носител е на наградите: Голямата награда "ПОКИ" за поезия (1992), "Журналист на годината" – Grand Prix ("Репортер 7", 1995), "Premios ondas" – Grand Prix в раздел "Радио" (Барселона, 1995), "Златно перо" - за литература и публицистика (1996), Национална награда „К. Константинов" - за принос в детското книгоиздаване, категория „Автор" (2018).

От 11:30 до 13:00ч. ще се състои Литературен маратон с писатели и издателства - гости на Фестивала по училища /по отделна програма/.

Важен момент в програмата на фестивала е провеждането на кръгла маса с международно участие по проблемите на детската книга. Форумът тази година е на тема: „Феноменът Национален фестивал на детската книга – уникално креативно пространство за деца и творци“.

Целта на форума е в докладите на участниците да се даде една своеобразна оценка, от дистанцията на времето, на феномена Национален фестивал на детската книга, на неговите визия, цели, задачи и творческата им реализация, на неговите постижения. Във форума със свои доклади ще се включат 20 автори, литературни критици, илюстратори и издатели.

В 20-те доклади и съобщения включени в кръглата маса, и вече издадени в сборник на български и английски език, част от участниците представят от своя гледна точка значението на научните форуми провеждани в рамките на фестивала за фокусиране на вниманието към актуалните проблеми на съвременната литература за деца, при това от различните й аспекти, и трасирането на новите посоки за нейното развитие. Открояват се положителните тенденции в последните 25 години в книгоиздаването за деца и в детското четене и как фестивалът е стимулирал в определена степен тези промени. Анализира се необходимостта и важността на фестивала за всички участници в процеса на създаване и разпространение на детската книга, неговата визия и мисия, основните му проявления и постижения. Националният фестивал на детската книга се определя като място за обмен на опит, идеи, мнения, място за създаване на трайни контакти и пространство на трансгранично сътрудничество, а също и като място за срещи на медиаторите на четенето и децата. Представят се важността и значението на фестивала за различните участници в процеса на създаване и разпространение на детската книга, като се акцентира и на ролята на библиотеката като инициатор и организатор на това уникално събитие. Според писателите - значението на фестивала е в това да ги ориентира в новоиздадената литература, в интереса към ново съдържание и нови жанрови форми, да им дава подтик за творчество, да обогатява личните им познанства и в резултат на това да създават нови книги, а чрез срещите си с децата да се ориентират в техните бързо променящи се читателски вкусове. За издателите фестивалът е форум, на който се дискутират и се очертават новите тенденции в издателските политики и място за среща с най-добрите български детски автори и илюстратори. Специално място е отделено и на грижата на фестивала за българските автори от живеещи в чужбина, за популяризиране на тяхното творчество като част от българската култура, независимо че е създавана извън националните граници. Националната награда „К. Константинов”, връчвана вече двадесет години в рамките на фестивала, се определя като една от най-престижните литературни награди и стимул за развитие на писането и публикуването за деца и развитието на детската илюстрация в България. В част от докладите се обръща специално внимание на прилаганите във фестивалните прояви нови модерни форми и изразни средства за представяне на детската литература. Анализира се ролята на фестивала като място за обмен на идеи и на творчески и издателски проекти, както и създаването на качествен културен продукт /печатни издания - сборници с литературни творби, сборници с доклади, двуезични антологии, ръководства и помагала за анимирани четения, каталози; художествени изложби; изложби на детски рисунки и на театрални кукли на литературни герои изработени от деца; изложби на студенти илюстратори; детски спектакли и др./ получили широко разпространение и представени на различни форуми в страната и чужбина. Много от авторите подчертават, че със своето разнообразие и богатство на идеи и инициативи фестивалът насърчава и развива креативността на децата, вдъхновява ги за творчество и отдавна се е превърнал в люпилня и първа сцена за изява на млади творци. Отчита се и международното значение на фестивала, постигнатите реални резултати и сътрудничество.

Сборникът с доклади от научния форум е издаден с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Наситеният с прояви първи ден на XXV Национален фестивал на детската книга ще завърши с концерт „И мечтите си чудесни - да превърнем в песни!”, oт 17.30ч., на откритата сцена на бул.”Цар Освободител”1, с водещ Христо Хр. Симеонов. В концерта със свои изпълнения ще се включат талантливи млади певци и музиканти, балет „Барби” към Военен клуб - Сливен, балет „Грация” при Общински детски комплекс – Сливен, Детско-юношески ансамбъл „Тракийче“ при Общински детски комплекс – Сливен, танцов състав към СОУ „Константин Константинов“, фолклорен състав „Детелина“ към ОУ „Елисавета Багряна, Детски фолклорен ансамбъл „Българче“ при II ОУ „Хр. Ботев” и НЧ „Хаджи Димитър - 1937”.