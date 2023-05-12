ДИМИТЪР ИВАНОВ

12.05.2023 15:18 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 34

Неуморимият изследовател – ПРОГРАМИСТЪТ!

Митко постигна мечтата на всеки да стане програмист още като ученик.

С много любопитство и постоянство той преодолява задачите, поставени от лекторите в СофтУни ( най-голямото частно учебно заведение за практическо обучение на програмисти и ИТ специалисти).

Неуморим изследовател на новото, той изпреварва съучениците си в бързото си дигитално развитие .

Нека пътят, който ти предстои да извървиш, Митко, превърне мечтите ти в реалност!

Само любопитният човек може да променя себе си и другите. Заразявай с любопитство всички, момче!