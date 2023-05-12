ДИМИТЪР ИВАНОВ

Неуморимият изследовател – ПРОГРАМИСТЪТ!
Митко постигна мечтата на всеки да стане програмист още като ученик.
С много любопитство и постоянство той преодолява задачите, поставени от лекторите в СофтУни ( най-голямото частно учебно заведение за практическо обучение на програмисти и ИТ специалисти).
Неуморим изследовател на новото, той изпреварва съучениците си в бързото си дигитално развитие .
Нека пътят, който ти предстои да извървиш, Митко, превърне мечтите ти в реалност!
Само любопитният човек може да променя себе си и другите. Заразявай с любопитство всички, момче!