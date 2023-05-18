Приветствие на областния управител по повод Международния ден на музеите и галериите

18.05.2023 12:28 , Мариана Иванова (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | Сливен | преди около 1 час | 19

Уважаеми музейни работници, галеристи, реставратори, служители в музеите и галериите в област Сливен,

За мен е особена чест да ви поздравя по повод вашия професионален празник!

Вие сте хората, които с отговорност, грижа и пиетет проучват и опазват културно-историческото богатство на нашия регион, бдят над безценни артефакти, експонати и сбирки, поддържат археологически и исторически паметници и забележителности, уникални музейни и художествени фондове, с които всички ние - жителите на област Сливен, се гордеем.

От сърце пожелавам на всички вас здраве, високи професионални постижения и творчески успехи, подобаваща оценка за неуморния ви и всеотдаен труд и много лично щастие!

Честит празник!

Минчо Афузов,

областен управител на област Сливен