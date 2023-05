Отиде си кралицата на рокендрола Тина Търнър

25.05.2023 11:27 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Световна слава, разбити мечти, и възраждане от пепелта – това е само част от историята на Тина Търнър. Едно от най-популярните имена в шоубизнеса, тя е наричана още Кралицата на рокендрола. Търнър е определяна като най-успялата жена в рока, печелейки осем награди Грами и продавайки повече концертни билети от всеки друг солов изпълнител в историята.

Родената като Ана Мей Бълок певица започва кариерата си през 50-те години на миналия век. Пее в нощните клубове в Сен Луис, където среща бъдещия си съпруг - известния тогава Айк Търнър. По това време гласовитата дива е едва на 17 години. Впечатлен от възможностите на гласа й, Айк я присъединява към групата си Kings of Rhythm и Ана Мей получава ново име - Тина Търнър.

През 1962 година двамата се женят, а след няколко години създават една от най-известните групи на соул музиката – Айк и Тина Търнър. Айк е мениджърът на групата, и се държи сурово, така че музикантите не се задържат дълго. Вярна му остава само Тина. Всички знаят, че Айк бие жена си. За първи път я удря, когато разбира, че тя без знанието му е помолила да не се пуска неуспешен запис на песента A Fool in Love. След това вече му е лесно да си намира поводи, и то оставяйки ясни синини - за да са наясно всички с неговата сила.

След поредното сбиване и злоупотреба на Айк с алкохол и наркотици през юли 1976 г., Тина го напуска с 36 цента в джоба си. Приятели й дават пари, за да си купи билет за Калифорния и да започне нов живот. Тина анулира всички съвместни концерти и организира няколко солови, за да свърже двата края. Официалният развод е оформен през 1978 г. след 16 годишен брак. В съдебния процес Ана Мей успява да спечели правата върху артистичния си псевдоним Тина Търнър, но започва да гради себе си от нулата.

В началото на 80-те, тя се завръща на музикалния небосклон с нова поредица от хитове, започвайки със сингъла от 1983 Let's Stay Together, последван от изданието на петия ѝ солов албум Private Dancer, носещ успехи по цял свят. What's Love Got to Do With It е най-успешният й сингъл, който се превръща и в заглавие на филма , посветен на живота й. Тина участва във филма "Mad Max - 3: Beyond Thunderdome", и изпълнява песента We Don’t Need Another Hero.

През 1995 г. излиза поредният филм за Джеймс Бонд „Golden Eye”, и саундтрака към него в изпълнението на Тина става популярен в целия свят. Основната песен е написана от вокалиста на U2 Боно буквално за няколко дни.

Любовта не подминава Тина Търнър и през 1985 година тя среща Ъруин Бах. Двамата заживяват в Швейцария, а през 2013 минават под венчилото. Сватбата е според традициите на будизма, който Търнър изповядва от 70-те години, а на тържеството присъстват само най-близките приятели на Тина, сред които италианския певец Ерос Рамацоти, британската звезда Дейвид Боуи, телевизионната водеща Опра Уинфри. Историята на живота й е успешен мюзикъл на Бродуей.

Тина Търнър ни напусна на 83-годишна възраст след дълго боледуване на 24 май 2023 г. .