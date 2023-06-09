Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 09.06.2023 г.

09.06.2023 09:22 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 23 минути | 21

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ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

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Сливен: Криминалисти от участък „Надежда“ към РУ-Сливен работят по сигнал за кражба от частен имот. Заявлението е подадено на 8 юни от 41-годишен мъж. Пред органите на реда той е обяснил, че за времето от 10 май до 7 юни от жилището му в квартал „Надежда“ е извършена кражба на техника. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.