Разнообразна музикална програма, състезателни игри и зрелищни спектакли са подготвили и тази година мотоклуб „Лястовица 33“ и Община Котел за желаещите да посетят мотосъбора край село Кипилово. Освен за духа, организаторите обещават топла скара, деликатеси от региона, студена бира, чевермета, разнообразие от мезета и традиционна шкембе чорба.

На сцената участие ще вземат Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, кралицата на българската рок-сцена Милена Славова, родопските гайдари от ансамбъл „Еподай“, SinDeed, дамите от дует „Перфект“, които вече са ветерани на сцената, както и момичетата от Second to None, които също са взривявали неведнъж поляната с огнената си музика.

Освен на богатата музикална програма, гостите на събора ще станат свидетели още на нестинарски танц, стънт шоу и множество етнозанаяти. Ще могат да се включат в традиционната мото обиколка до гр. Котел, туристическия преход до средновековната крепост Кипиловско калето или да се запишат в множеството организирани игри.

Освен за големите, организаторите и тази година са помислили и за малките си гости. За децата ще има организирани занимания, с аниматор.

Мотоклуб „Лястовица 33“ и Община Котел напомнят, че достъпът на автомобили по време на събора ще бъде абсолютно забранен, с изключение на тези, които ще извършват товарно-разтоварна дейност. Паркирането на автомобили ще се извършва до входа на събора, където ще има специално обособен за целта паркинг.

Организаторите съобщават още, че тази година, регулаторите за моторите, ще са позволени само в строго определен от тях часови диапазон, тъй като шума им би попречил на работните екипи, изпълнителите и на другите гости на събора.