Музика, състезания и зрелищни спектакли подготвят организаторите на тазгодишния мотосъбор в местността Сайганица край котленското село Кипилово. Това съобщиха от мотоклуб „Лястовица 33" и Община Котел.

В музикалната програма са включени изпълнения на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Милена Славова, родопски гайдари от ансамбъл „Еподай", SinDeed, дует „Перфект", "Second to None". Гостите на събора ще станат свидетели още на нестинарски танц, стънтшоу и множество етнозанаяти. Ще могат да се включат в традиционната мото обиколка до Котел, туристически преход до средновековната крепост Кипиловско кале или да се запишат в множеството организирани игри. За децата ще има занимания с аниматор. Организаторите обещават още скара, деликатеси от региона, студена бира, чевермета, разнообразие от мезета и традиционна шкембе чорба.

Мотоклуб „Лястовица 33" и Община Котел напомнят, че достъпът на автомобили по време на събора ще бъде абсолютно забранен, с изключение на тези, които ще извършват товаро-разтоварна дейност. Паркирането на автомобили ще се извършва до входа на събора, където ще има специално обособен за целта паркинг. Регулаторите за моторите ще са позволени само в строго определен от тях часови диапазон, тъй като шумът им би попречил на работните екипи, изпълнителите и на другите гости на събора.

Местността Сайганица от няколко години е предпочитано място за любителите на моторите и високите скорости. Съборът е и част от културния календар на община Котел.