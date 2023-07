06.07.2023 15:08 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен

Национален мотосъбор ще се проведе от 13 до 16 юли в село Кипилово, с подкрепата на общините Котел, Сливен и Елена. Организаторите от мотоклуб "Лястовица 33" канят всички на тазгодишния събор в местността Сайганица край Кипилово.

"Тази година, както е по традиция, ще можете да се насладите на разнообразна музика, държейки студена бира в едната ръка и порция прясно изпечено агнешко в другата. За настроението ни този път ще се погрижат талантливите изпълнители от дует "Перфект", орк. "Варненци", бандата "Raising Hel"l, които правят зашеметяващи кавъри на "Iron Maiden", заредените с огън девойки от "Second to None" и... Милена, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.

Освен музикална програма, сме предвидили и множество други занимания. И тази година ще можем заедно да се насладим на мистичния танц на нестинарите, да се порадваме на стънт шоу и да се разходим до крепостта "Калето". Също така ще можем да участваме в множество забавни игри, чиято цел е да открият кои са най-силните, най-смелите и най-веселите сред нас. Няма как да минем и без традиционната обиколка на град Котел ,,В чест на Г. С. Раковски“. Революционерът е символ на града и поради тази причина мото-шествието завършва на площада пред паметника му, за да се отдаде почит на героя.

На помощ срещу глада и жаждата ще се изправят нашите смели приятели зад бара, които неуморно ще приготвят за вас скара, пържени картофи и салати, ще наливат бира и дори ще опекат някое друго чеверме, в Балкана сме все пак…

Освен за големите, сме организирали забавления и за най-малките. Децата ви ще могат да лудуват на воля заедно с връстниците си в специално обособения детски кът. За тяхното настроение пък ще се грижи аниматор. За да не останат малчуганите по-назад, сме приготвили и детски игри, в които ще могат да печелят специални награди. Очакваме ви!

P.S. Тази година искаме да обърнем внимание и на нашия вечен домакин – планината. Котленският Балкан се слави със своите вековни букови гори и тучни ливади, които дават живот на хиляди горски обитатели. Именно затова местността е заселена още през Каменната ера, а в продължение на хиляди години нашите предци са изкарвали там стадата си, тъй като лете планината се превръща в „остров от зеленина“, предлагащ студена вода и свежа трева за животните и отморяваща сянка за хората.

Затова ви молим да се отнасяте с уважение към „домакина“ и да не изхвърляте отпадъци извън обозначените места, за да може и нашите деца да се радват на природата, така както нашите предци са я запазили за нас!", казват организаторите.