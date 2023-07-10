Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 10.07.2023 г.

10.07.2023 10:40 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 16 минути | 2

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 07.07.2023 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 10.07.2023 Г.

Криминалисти към районните управления на МВР в Сливен и Нова Загора работят по сигнали за кражби, заявени на 9 юли.

За времето от 6 до 9 юли неизвестен извършител е проникнал в частен имот в град Сливен и е извършил кражба на пари, дрехи и други вещи, собственост на 59-годишен мъж. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

На 9 юли неизвестен извършител е откраднал 10 броя маратонки марка „Валенсия“ от лек автомобил „Сеат“, паркиран на улица в град Нова Загора. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.