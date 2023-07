10.07.2023 10:47 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Ямболската група „Туин Пийкс“ изнесе вълнуващ концерт на площад „Освобождение“ – от северната страна на Безистена. Михаил Андреев (клавишни и вокал), Юрий Андреев (барабани и вокал), Здравко Тонков (китара и вокал) и Тодор Калчев (вокал) и Даниела Косева (гост-вокал) изпълниха световни и български хитове - The Вest на Тина Търнър, Baila Morena на Дзукеро, Every 1's A Winner на Hot Chocolate, We're Not Gonna Take It на Twisted Sister, „Кайман“ на „Латинопартизани“, „По-полека“ на „Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ и много други известни и обичани песни.

Дъждовното време не спря ямболската публика да пее, танцува и се забавлява на концерта, който продължи час и половина, съобщават от пресцентъра на общината.